Última hora de los incendios en España | 21 incendios activos, 33.750 desalojados y 33 detenidos
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de focos en media España
El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura
Pedro Sánchez ha propuesto un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática
J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Leve respiro en Galicia
La ola de incendios que azota Galicia desde hace casi dos semanas parece dar un leve respiro, sobre todo en Ourense -- la provincia más afectada --, donde se ha conseguido extinguir un foco y permanecen siete activos (uno menos que este martes). Son casi 68.000 las hectáreas afectadas según el último parte facilitado por la Consellería de Medio Rural, cifra que no aumenta por primera vez desde el inicio de la crisis. Si a estos siete fuegos ourensanos en activo se le suman los controlados y estabilizados en toda la comunidad, la superficie quemada roza las 73.000 hectáreas, con lo que se convierte en la segunda ola incendiaria más grave de la historia de la comunidad (solo por detrás de la de 2006, con 95.000 hectáreas arrasadas).
En Ourense
Siete incendios se mantienen activos este miércoles en la provincia de Ourense, que suman más de 67.500 hectáreas quemadas, después de que los equipos de extinción lograsen estabilizar durante la noche el que afectaba a Vilardevós-Vilar de Cervos. Según los datos divulgados por la Consellería de Medio Rural, el incendio de Larouco, el más grande desde que hay registros en Galicia, se mantiene con más de 20.000 hectáreas calcinadas cuando se va a cumplir una semana de su inicio, aunque es esperable que la cifra cambie porque está "pendiente de nuevas mediciones".
Más vecinos evacuados
El incendio de Barniedo de la Reina, en la provincia de León, ha obligado a evacuar durante la noche las localidades palentinas de Cardaño de Arriba y Cardaño de Abajo, cuyos habitantes han sido albergados en Riaño. Los 30 habitantes de las dos localidades que pertenecen a Velilla del Río Carrión ya habían sido desalojados hace tres días y anoche tuvieron que volver a salir de sus casas debido al avance de las llamas desde León, que han entrado en el parque natural de la Montaña Palentina.
Javier Niño González
Reabierto el tráfico ferroviario en Toledo
La circulación de trenes entre Yeles y La Sagra (Toledo) se ha reanudado después de haber sido suspendida temporalmente debido a un incendio declarado en una fábrica cercana a la vía. Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, anunció la interrupción del tráfico ferroviario como medida de seguridad, ya que la presencia de una densa nube de humo dificultaba gravemente la visibilidad en la zona. Esta incidencia afectó a la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía, así como a varias circulaciones con Castilla-La Mancha. Consulte aquí la información completa.
Otro detenido en Madrid
La Policía Local de Arganda ha detenido al presunto autor de los tres incendios sofocados este martes en el municipio, conatos que tuvieron lugar en diferentes puntos de la ciudad como la Dehesa del Carrascal, el barrio de Parque Europa y La Perlita. Agentes de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Agentes Forestales extremarán la vigilancia durante las próximas horas ante la posibilidad de que el detenido no haya actuado solo.
La situación en Castilla y León
La bajada de las temperaturas, el aumento de la humedad y el refuerzo de los medios han permitido una mejora notable de la situación de los incendios en Castilla y León, que mantiene 16 de gravedad 1 y 2, con la vista puesta en Porto (Zamora), en el Parque Natural del Lago de Sanabria y en la zona norte de León.
Xuan Fernández / Sara Bernardo
El clamor en las zonas afectadas por el fuego
Asturias seguía ayer luchando para extinguir los incendios, o al menos mantener controlados los fuegos que desde hace una semana azotan la región, mientras los pueblos afectados tratan de volver poco a poco a la normalidad y reclaman más atención al entorno rural, así como mayor libertad para actuar sobre el terreno y evitar que en el futuro se produzcan nuevas oleadas de fuegos. "No hacen nada por los montes, que están abandonados, y a los que estamos en el terreno no nos dejan actuar: ni desbrozar, ni abrir pistas forestales ni cortafuegos. Es normal que pase esto, porque nadie hace nada", se quejaba ayer Manuel Gavilán, un ganadero jubilado de Cangas del Narcea. Lea aquí la información completa.
Última hora de los incendios: otra noche complicada ante 21 incendios de nivel 2 activos
Los equipos de extinción han afrontado otra noche de lucha contra las llamas ante los 21 incendios calificados de nivel 2 por su peligrosidad que siguen activos, sobre todo en Galicia, Castilla y León y Extremadura, lo que ha obligado a desalojar a más de 33.750 personas, según ha informado este martes el Comité Estatal de Coordinación (Cecod).
Un cambio de viento esta tarde en Porto (Zamora) ha complicado el fuego que más preocupa en esta provincia, dada su afección al Parque Natural del Lago de Sanabria, Sierras de la Segundera y de Porto, por lo que se ha ordenado desalojar Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo, con lo que son ya 12 las localidades desalojadas.
Hasta el momento, hay 33 detenidos desde el pasado 1 de junio y se ha investigado a 93 personas por su presunta participación en el origen de los fuegos, que han causado ya cuatro fallecidos.
Los vecinos de Gargantilla regresan a casa tras el incendio: "El pan de cada día ha estado en riesgo"
Los vecinos de Gargantilla (Cáceres) regresaron anoche a sus hogares tras dos días de evacuación y angustia, con la sierra ardiendo a las puertas del municipio. La vuelta, lejos de traer alivio, ha estado marcada por la rabia, el cansancio y una profunda desconfianza hacia las instituciones.
"En la vida he pasado tanto miedo"
Junto al consultorio médico, Leonor Rosado espera a su madre, que ha sido trasladada este martes, junto a otros residentes, en ambulancias de Cruz Roja. "La llevaron al antiguo hospital psiquiátrico de Plasencia", uno de los centros habilitados para personas mayores dependientes. "Trece vienen ahora de allí. Y ni una llamada del Ayuntamiento, ni una. Es vergonzoso", añade Rosado.
Otra noche complicada ante los 21 incendios de nivel 2 activos en España
Los equipos de extinción afrontan otra noche de lucha contra las llamas ante los 21 incendios calificados de nivel 2 por su peligrosidad que siguen activos, sobre todo en Galicia, Castilla y León y Extremadura, lo que ha obligado a desalojar a más de 33.750 personas, según ha informado este martes el Comité Estatal de Coordinación (Cecod). Un cambio de viento esta tarde en Porto (Zamora) ha complicado el fuego que más preocupa en esta provincia, dada su afección al Parque Natural del Lago de Sanabria, Sierras de la Segundera y de Porto, por lo que se ha ordenado desalojar Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo, con lo que son ya 12 las localidades desalojadas. Hasta el momento, hay 33 detenidos desde el pasado 1 de junio y se ha investigado a 93 personas por su presunta participación en el origen de los fuegos, que han causado ya cuatro fallecidos. Por la situación de los incendios en Ourense, se mantiene suspendida al menos hasta el mediodía del miércoles la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Ejecutivo declarará a las zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil a los territorios afectados por los incendios.
