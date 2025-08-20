Una reina que abre el camino trans

"Hoy es un día grande para Santa Pola, es más grande de lo que parece. Hoy la igualdad y la diversidad han ganado". Esta fue de las primeras frases que pronunció en la velada del 18 de agosto la alcaldesa de la villa marinera, Loreto Serrano (PP), después de que Carla Martínez alzase el abanico blanco que le diera el reconocimiento como Reina de la Tercera Edad 2025, un gesto con el que abre camino como la primera mujer trans en ostentar este cargo. La emoción que se vislumbró en su semblante habló por si sola, en parte porque mientras desfilaba y en el momento clave de descubrir su cargo la ovación del público fue máxima, dando buena cuenta del cariño que le guardaba su pueblo. Hubo incluso quienes aprovecharon la cita para visibilizar al colectivo LGTBI con abanicos arcoiris.

Carla Martínez en el momento que descubre que es la Reina de la Tercera Edad / INFORMACIÓN

La regidora, que no hizo alusión durante la gala a la identidad de género de la proclamada, sí que quiso poner énfasis en que todos los presentes se debían felicitar "por ser diferentes y valientes, por ser capaces de defender lo que creemos”, y realizó un alegato por la igualdad y la diversidad en presencia de las ediles de Igualdad, Mayores y Fiestas, Gela Roche y Nely Baile, quienes también aplaudieron el resultado que es fruto de la suerte, ya que a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades como Elche, la elección no va determinada por el veredicto de un jurado.

Martínez compartirá esta experiencia junto a Cati Bonmatí Garri y María Loyola Cabrera, que conformarán la corte de honor como damas. Las tres estuvieron juntas en el escenario con la Reina de la Tercera Edad 2024, Teresa Baeza Sempere, y sus Damas de Honor María Garre Baños y Julia Luchoro Rico, finalizando así un año de reinado. Fueron ellas mismas quienes impusieron la banda a sus sucesoras, recibiendo el calor de los asistentes en su despedida.

La candidata, que fue finalmente elegida por el azar tras alzar el abanico de la suerte, lleva Santa Pola consigo prácticamente desde que nació y está muy vinculada e involucrada en las tradiciones locales, como apuntaron desde el Ayuntamiento.

La santapolera se mostró muy emocionada cuando se descubrió que iba a ser la afortunada para cumplir el sueño de subirse a la carroza y representar a un colectivo de mujeres "con espíritu fresco y dinámico" que juegan un importante papel social en todos los aspectos, y forman parte activa de la vida cultural y festiva de Santa Pola, como apuntó la presentadora durante la gala. Carla Martínez ha reconocido en alguna ocasión que siente se ha sentido libre en su localidad pese a los estigmas sociales que siguen pesando sobre la comunidad trans. Martínez ha sido una voz importante en Santa Pola para dar visibilidad al colectivo LGTBI e incluso en 2024 formó parte del reportaje 'El amor es la movida' producido por el área de Igualdad del Ayuntamiento con motivo del Orgullo.

"Soy como soy y no hay quien me cambie"

En este documento audiovisual, en el que participó junto a activistas, aseguraba que desde muy pequeña "soy como soy y no hay quien me cambie, soy la misma, nadie nunca me ha dicho ni bueno ni malo, sigo siendo la misma", exponía en relación al antes y después de realizar su transición. Quiso, incluso, agradecer que sus amigos y en particular sus padres, quienes tristemente ya no están, siempre fueran un apoyo para ella. De ahí, quizás, que fuera complicado para ella contener las lágrimas al ver que su pueblo se deshizo en aplausos mientras iba enfundada en su traje de gala con la banda.

Ella misma se define como una persona muy "agradable y divertida" y que, pese a que siempre se sintió libre, percibe que con el tiempo su pueblo la quiere incluso más, y siente que ese aprecio también está fuera, ya que desde hace décadas se dedica a realizar shows cantando, con lo que sabe interpretar cuando el público está contento, como ocurrió durante la gala en el Palmeral.

Además, como si se tratara de una jugada del destino, la designación llegó justo el día antes de la conmemoración del día de la bandera trans, efeméride que recuerda cuando aquel 19 de agosto del 2000 se mostró por primera vez en público el 19 de agosto la enseña característica en color rosa, azul y blanco, un año después de que la diseñase la activista y veterana militar de la Marina de los Estados Unidos, Monica Helms. Precisamente colectivos LGTBI de todo el país quisieron este martes hacer memoria del origen de la enseña y aprovecharon, también, para aplaudir el nombramiento de Carla en Santa Pola.

Carla Martínez, emocionada, tras descubrirse que será la Reina de la Tercera Edad / INFORMACIÓN

Con esta última gala la villa marinera ya ha coronado a sus tres Reinas de las Fiestas 2025 tras un fin de semana intenso. De esta manera, ya lucen su pañuelo dorado Maite Sánchez Maciá, Reina Mayor, Lucía Pomares Ruso, Reina Infantil, y Carla Martínez García, Reina de la Tercera Edad. En las tres elecciones se suspendió el habitual disparo del castillo de fuegos artificiales debido a la preemergencia por riesgo de incendios decretada para estos días.

