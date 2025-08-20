"Desbrozar no sirve, hay que apostar por la ganadería"

El fuego era un instrumento clave en la agricultura y en la ganadería de la Galicia previa a Guerra Civil. Los labregos lo utilizaban con confianza en los momentos y los lugares apropiados, sabían como realizar quemas sin poner en peligro el monte. Con la entrada del nuevo régimen se impuso un modelo productivo diseñado de forma centralizada para el Estado, un sistema diferente al gallego. Los fuegos controlados se prohibieron con la ganadería en el monte o el cultivo de toxo. Así lo recoge el ingeniero de montes y miembro de la comisión contra incendios de 2007 Manuel Marey en su estudio Da cultura agraria á industria do lume, un paper que, pese a tener algo más de una década de antigüedad, contiene las mismas conclusiones que saca ahora el experto.

En su opinión, la clave es la prevención, pero no de cualquier forma, sino con profundas remodelaciones del territorio. La comunidad lleva décadas necesitándolas: plasmó la misma idea cuando emitió su serie de propuestas al Parlamento tras los fuegos de 2006 (y vio pocas de ellas cumplidas). Cree que todo va a peor. "Hay que invertir en la actividad, no en el fuego. Es perverso no tender a destinar más dinero en reordenación del territorio y cada vez menos en extinción", indica. Se refiere a hacerlo de forma progresiva, pero iniciando el proceso cuanto antes.

Desbrozar es una medida que él descatalogaría. Afirma que "no sirve" y que "es la última opción". Su alto coste y su duración efímera impiden que sea una alternativa con futuro. Su apuesta clara es convertir el minifundio en un mosaico, alternar cultivos y fomentar la ganadería y la agricultura para evitar que la biomasa se descontrole.

Recuerda que la sociedad dejó el rural pero no la propiedad de las tierras. En su opinión, eso obliga a pasar por una nueva cultura rural, de forma que se fomenten aprovechamientos basados en la agricultura, en la ganadería o en la silvipascicultura, donde el ganado favorezca la retirada de vegetación del monte. Además, la actividad maderera tendría que pasar a desarrollarse en zonas donde el peligro de incendio sea menor (como pasa en A Mariña).

También propone medidas a corto plazo como el endurecimiento de las penas para los incendiarios.

"Galicia tienen una realidad muy diferente al resto de España. Tenemos mucha más fragmentación, más biomasa y muchos núcleos. Está ardiendo donde menos hay, si arde en las Rías Baixas, el desastre se multiplica por 50", reflexiona.

Con todo, asegura que la lógica futura es contar con menos recursos. Romper la cadena "más fuego-más trabajo-más dinero". "Es como si durante el covid pensásemos que por contratar a más médicos íbamos a acabar antes con la pandemia, como si se pudiese frenar un virus con las manos", apunta. En ese caso fue necesaria la investigación y en este la aplicación de medidas sobre terreno. Bajo su criterio, apostando por leyes para hacerlo si fuese necesario.

Cada incendio supone alrededor de 10.000 euros, aunque los años con más cuestan menos

Recientemente trascendió un estudio elaborado por Marc Castellnou, el artífice del concepto de "generaciones" en los incendios, en el que se afirmaba que cada hectárea quemada supone 19.000 euros. Habla del coste a nivel nacional, pero Marey advierte que es conveniente sacar nuestras propias conclusiones, pues la idiosincrasia de nuestro territorio difiere de, por ejemplo, el catalán. En su estudio recoge que el coste por cada incendio (en un año no tan inusual como este) podría ser de 9.294 euros. Es una muestra, los datos no son estáticos. Un pequeño incendio puede costar más que uno más grande mitigado por tierra si, por ejemplo, se traslada un helicóptero hasta allí.El doctor en Ingeniería de Montes reflexiona sobre los datos: "Si comparamos esta cifra con otros indicadores de gasto de la propia administración gallega para el mantemiento de nuestro bienestar, entenderemos la verdadera dimensión del fuego", opina. Por ejemplo, menciona el gasto sanitario por persona, que ronda los 2.021 euros al año. También el coste de cada alumno en la enseñanza pública, que es de alrededor de 8.000 euros. "Si invirtiésemos los 9.294 euros destinados a apagar cada fuego en otras actuaciones de mejora en el medio rural, podríamos repoblar dos hectáreas, hacer tratamientos silvícolas en otras tres y ordenar casi cuatro hectáreas en concentración parcelaria", señala.

