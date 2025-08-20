Córdoba se siente un oasis tras el fin de la ola de calor: esta es la previsión de la Aemet

Córdoba se siente como un oasis tras la bajada de los termómetros con el fin de la ola de calor. Las temperaturas siguen siendo altas pero no extremas y la provincia dejará de estar en aviso. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hoy se alcanzará una máxima de 36 grados en la capital y la mínima se quedará en 18 grados. Las temperaturas se mantendrán estables durante toda la semana

En concreto, el pronóstico de la Aemet para la provincia es de cielos despejados, temperaturas en descenso generalizado y vientos flojos de componente oeste, aumentando a moderados por la tarde.

El tiempo en Córdona el miércoles 20 de agosto. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 18º y 36º; en Lucena, entre 18º y 32º; en Pozoblanco, entre 15º y 31º, y en Priego de Córdoba, entre 16º y 30º.

El tiempo este jueves

Mañana, jueves 21 de agosto, la previsión es de cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas sin cambios o en ascenso. Los vientos serán flojos de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 36º; en Lucena, entre 18º y 32º; en Pozoblanco, entre 16º y 33º, y en Priego de Córdoba, entre 15º y 31º.