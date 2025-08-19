En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | 21 incendios activos, 33.750 desalojados y 33 detenidos
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de focos en media España
El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura
Pedro Sánchez ha propuesto un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática
J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
El fuego mantiene a tres comunidades en situación crítica
La situación de los incendios en Galicia, Extremadura y Castilla y León se mantiene crítica y continúa preocupando, a pesar de que las previsiones meteorológicas apuntan a una mejoría, que ha hecho descender el nivel de peligro en estas áreas y en el centro y sur, aunque aún sea muy alto o extremo. Los incendios de los últimos días, agravados por la ola de calor que ha asolado al país durante dieciséis jornadas, han hecho que desde que comenzara el año la superficie calcinada en España sea de 382.607 hectáreas en los 228 incendios detectados. Esos son los datos actualizados este martes por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), y llegan mientras se combaten unos 40 incendios por toda la geografía, una veintena en situación operativa 2 por su gravedad, que continúan arrasando montes y dejando a su paso miles de evacuados.
21 incendios activos, 33.750 desalojados y 33 detenidos
El Comité Estatal de Coordinación (Cecod) ha informado este martes de que 21 incendios permanecen activos en situación operativa 2 en diferentes comunidades autónomas, como Galicia, Extremadura y Castilla y León, y más de 33.750 personas han sido desalojadas a causa del avance de las llamas. Hasta el momento, hay 33 detenidos desde el pasado 1 de junio y se ha investigado a 93 personas por su presunta participación en el origen de los fuegos, que han causado ya cuatro fallecidos.
Megaincendios en España: ocho de más de 10.000 hectáreas en menos de 10 días
El mapa que dejan los incendios forestales de estos últimos diez días en España es devastador, ya que desde el 11 de agosto se han duplicado las hectáreas quemadas en todo el resto del año y también se han declarado ocho megaincendios de más de 10.000 hectáreas, según las cifras oficiales recopiladas por EFE. De acuerdo con las estimaciones recogidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), del programa Copernicus, de observación y vigilancia de la Tierra de la Unión Europea, este año han ardido en España más de 380.000 hectáreas, unas 200.000 de ellas en la última semana.
Los incendios también se notan en el Camino de Santiago: ceniza, humo y dificultades para respirar
Humo, cenizas que caen del cielo, tramos cortados y preocupación por la vuelta a casa son algunas de las dificultades a las que se enfrentan actualmente los peregrinos durante estos días en que parte de Galicia arde a causa de los incendios forestales que ya han calcinado más de 70.000 hectáreas, la mayor parte en la provincia de Ourense. "Parecía niebla, pero no. Luego nos dimos cuenta de que era el humo de los incendios y nos costaba mucho respirar. Todo el rato olías como si estuvieses haciendo una barbacoa, una parrillada... Y después te fatigabas. Yo, personalmente, y hablando con otra gente, te fatigabas mucho, aunque justo alrededor no había fuego", ha relatado a Europa Press en la Praza do Obradoiro Endika Sarralde, de Bilbao.
Declarado un incendio en Enguídanos (Cuenca) en el que trabajan 46 efectivos
Un total de 46 efectivos trabajan en estos momentos en las labores de extinción del incendio forestal declarado este martes en el término municipal de Enguídanos (Cuenca). Un fuego que era detectado a las 13.52 horas por un vigilante fijo, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Concretamente, tres medios de extinción aéreos y 8 terrestres están desplazados en el lugar para sofocar las llamas. Hasta 17 medios y 65 personas han llegado a trabajar en las labores de extinción.
Mañueco aborda el plan de recuperación tras los incendios con su Ejecutivo, cuyas medidas aprobará mañana
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha reunido este martes con miembros del Ejecutivo autonómico para avanzar en el plan de recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales, cuyas medidas se aprobarán este miércoles en un Consejo de Gobierno extraordinario.
Once medios aéreos trabajan en el incendio de Artana (Castellón)
El incendio forestal de Artana (Castellón) ha sufrido un rebrote en una zona que resulta inaccesible para los medios terrestres, lo que ha provocado la movilización de un total de 11 medios aéreos, entre ellos los refuerzos llegados de Cataluña y Aragón. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la Situación 1 para este fuego, lo que supone que su evolución previsible pueda afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal. Además se puede solicitar la incorporación de medios extraordinarios. Según ha informado el servicio de Emergencias de la Generalitat, el fuego de Artana es la continuidad del de la localidad vecina de Tales, que se inició ayer a consecuencia de la caída de un rayo.
Los incendios en Galicia, Extremadura y Castilla y León siguen sin control: 40 focos activos, 31 detenidos y más de 33.000 desalojados
Aunque la ola de calor en España se ha dado por finalizada, los incendios siguen avanzando sin control en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Este martes había activos 40 focos, 23 de ellos en situación Operativa 2 por su gravedad. En Castilla y León se localizan la mayor parte, 29, de los que diez son de nivel 2 y se localizan en la provincia de León, y otros ocho de nivel 1 entre León, Zamora y Salamanca. Eso sin perder de vista los incendios que afectan al Parque Nacional de Picos de Europa y al Lago de Sanabria, y a la entrada del fuego de Jarilla (Cáceres) en Salamanca, que tiene en vilo al Valle del Jerte.
BBVA lanza una línea especial de financiación de 30 millones para los afectados por los incendios forestales
BBVA ha habilitado líneas de 30 millones de euros de financiación en condiciones especiales para apoyar a los afectados por los incendios registrados en Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura. A través de un comunicado, el banco ha expresado su solidaridad con todas las personas que han sufrido las consecuencias de los incendios en España y ha puesto a disposición de particulares, pymes y autónomos préstamos en condiciones mejoradas para Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura.
Macron expresa su solidaridad con España ante "el megaincendio del siglo"
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado este martes su "plena solidaridad" con España ante lo que ha venido a llamar "el megaincendio del siglo", en alusión a una ola de incendios que también ha movilizado a efectivos franceses. Francia ha contribuido con dos aeronaves y efectivos terrestres a los combates contra las llamas. "Frente a este reto, solidaridad europea y fraternidad entre naciones", ha recalcado el mandatario galo en su cuenta de la red social X. El Gobierno español solicitó la ayuda del Mecanismo de Protección Civil de la UE para contener la emergencia, lo que ha llevado al bloque a movilizar en los últimos días medios aéreos y equipos técnicos desde siete Estados miembros distintos, entre ellos Francia.
