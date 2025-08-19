Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 19 de agosto de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 19 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 24, 43, 41, 34 y 31 y las estrellas 08 y 06.
El código del Millón ha sido el SJV92773.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- El humo del incendio de Jarilla cubre Córdoba y obliga a extremar precauciones en el norte de la provincia
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- Laura Luque, gerente de Sercolu: «Tenía todas las papeletas para que no me fuera bien, pero fui ganando la confianza del equipo»
- Parece la ruta 66, pero es una antigua estación de tren en un pueblo de Córdoba donde ahora puedes probar desde flamenquines hasta 'unas tostadas espectaculares
- El Plan Asfalto, que actuará en 53 calles hasta octubre, empieza en La Victoria
- Córdoba sufrirá temperaturas tórridas un día más, pero ¿será el último?: llega el fin de la ola de calor
- Dubasin adelanta al Sporting en El Molinón