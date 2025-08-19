El calor extremo por fin da una tregua en Córdoba: ¿cuánto bajarán hoy las temperaturas?

Ya es oficial: la ola de calor, la segunda del verano y una de las más largas que se recuerdan ha terminado. Tras semanas con temperaturas superiores a los 40 grados las temperaturas máximas bajarán hoy, mínimo, tres grados y Córdoba capital se quedará en 37 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El tiempo se mantendrá estable lo que queda de semana. Por tanto, ya en este nuevo panorama, la provincia deja de estar en aviso por calor.

En la provincia, este organismo pronostica cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en descenso generalizado, notable para las máximas y vientos flojos de componente oeste, aumentando a moderados por la tarde.

El tiempo en Córdoba, este martes. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 19º y 37º; en Lucena, entre 21º y 34º; en Pozoblanco, entre 17º y 34º, y en Priego de Córdoba, entre 19º y 33º.

El tiempo este miércoles

Mañana, miércoles 20 de agosto, la previsión es de cielos despejados, temperaturas en descenso generalizado y vientos flojos de componente oeste, aumentando a moderados por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 37º; en Lucena, entre 22º y 34º; en Pozoblanco, entre 17º y 34º, y en Priego de Córdoba, entre 20º y 33º.