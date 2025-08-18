Última hora de los incendios en España | Los incendios que arrasan España han desalojado 31.000 evacuados y han recibido una histórica ayuda internacional

La cabeza del incendio de Porto (Zamora) se acerca descontrolada al Lago de Sanabria

El incendio de Porto (Zamora) ha continuado este lunes su avance, con la cabeza del fuego descontrolada que se acerca ya a las poblaciones del entorno del Lago de Sanabria, según ha informado este lunes por la tarde el jefe del servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, Mariano Rodríguez. Ha admitido que ha sido un día "muy complicado" para ese incendio que se originó el pasado jueves por un rayo y que afecta al parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto. "La cabeza está descontrolada y ha sido imposible regularla", ha admitido Rodríguez, que ha agregado que aunque se ha logrado que todavía no llegue a las poblaciones del entorno del lago, está "cerca" de ellas. El fuego se ha logrado parar en gran parte del frente pero no así en la cabeza, que ha avanzado avivado por el viento y por la imposibilidad de utilizar medios aéreos para sofocarlo porque la columna de humo y la orografía del terreno lo impedía. Hasta el momento se han desalojado zonas de acampada, seis poblaciones del entorno del Lago de Sanabria y otras seis están confinadas, sin permitirse el acceso a ellas, con unos 8.000 vecinos y veraneantes de estos lugares afectados. Este fuego, que en dos de sus frentes ha llegado a las provincias de León y Ourense y que durante cuatro noches ha obligado a evacuar a 1.350 vecinos y veraneantes de Porto que ya han regresado a casa es el único de la provincia de Zamora que mantiene el nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial.