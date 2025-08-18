En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Los incendios que arrasan España han desalojado 31.000 evacuados y han recibido una histórica ayuda internacional
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de focos en media España
El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura
Pedro Sánchez ha propuesto un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática
A. Romero | S.Vázquez
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Detenido el presunto autor de varios incendios en Badajoz en las últimas semanas
La Policía Local de Badajoz ha detenido a un hombre de 33 años de edad como presunto autor de los diferentes incendios en diferentes partes del perímetro de la ciudad en las últimas semanas.
La detención se ha producido aproximadamente a las 19,30 horas de este lunes, cuando el individuo estaba procediendo a quemar diferentes zonas de la margen derecha del río Guadiana a la altura del Puente Real.
El incendio de Jarilla (Cáceres) entra en Salamanca y se encuentra en la zona alta de Candelario
El incendio que se ha iniciado en la localidad cacereña de Jarilla ha alcanzado en la noche de este lunes la provincia de Salamanca y se encuentra ya en la cumbre de la Sierra de Candelario, tal y como han confirmado fuentes de INFOCAL a Europa Press pasadas las 21.00 horas.
Las llamas se encuentran en estos momentos en una zona de difícil acceso, por lo que el operativo de Salamanca vigilará su evolución durante la noche, para enviar en la mañana del martes los medios aéreos.
La Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana va a movilizar un dispositivo de extinción de incendios para colaborar en la lucha contra el fuego en Castilla y León. Concretamente, se van a desplazar un total de 134 efectivos, 13 autobombas, 5 nodrizas, una unidad de drones, una unidad de comunicación, una unidad de mecánica y una unidad de logística.
Así lo ha anunciado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras una reunión extraordinaria en la que han participado los seis Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Comunitat Valenciana (como son los consorcios provinciales de bomberos de Alicante, Castellón y Valencia, y los servicios municipales de bomberos de Alicante, Castellón y Valencia), así como el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat. También forman parte del dispositivo personal de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y brigadas BRIFO de la Diputación de Valencia.
El desalojo de 8.000 personas en Sanabria (Zamora) y nuevos fuegos tensionan Castilla y León
Las complicadas condiciones, marcadas por el humo y el fuerte viento errático, del desalojo y confinamientos que afectan a unas 8.000 personas en la comarca zamorana de Sanabria y la aparición de nuevos fuegos en Castilla y León, como el que ha cortado la A-66 cerca de León capital, han complicado la tarde y tensionado aún más el operativo. Pese a la mejoría de las condiciones meteorológicas, con una notable bajada de las temperaturas máximas y cielo cubierto, que ha ayudado por la noche a que los equipos de extinción pudieran atacar con mayor eficacia los frentes activos, según ha explicado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, la llegada de la tarde y el aumento de la velocidad del viento han vuelto a complicar las tareas, especialmente en Porto (Zamora) donde el fuego está descontrolado.
La Xunta señala que los incendios de Ourense "van un poquito mejor" pero demanda al Gobierno más medios
La Xunta de Galicia ha señalado este lunes que la evolución de los nueve incendios que afectan a la provincia de Ourense "va un poquito mejor", aunque ha insistido en que son necesarios más medios y ha demandado un "esfuerzo" al Gobierno central para que aporte más recursos. Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios desde el Centro de Coordinación Provincial de Ourense, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, que se ha desplazado a ese punto junto con el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez. La conselleira ha explicado que los medios de extinción siguen trabajando en los incendios activos en la provincia y ha confirmado que han llegado a la zona dos 'bulldozers' solicitados al Gobierno, maquinaria pesada que ayuda en las labores de cierre del perímetro de los fuegos y que están operando en el incendio de Larouco. "Pero también tengo que decir que son insuficientes", ha matizado. Al respecto, ha señalado que es necesario "cerrar cuanto antes" el perímetro de todos los incendios "para que no se vuelvan a levantar esos fuegos" y dejarlos "sellados". Por ello, ha reclamado al Gobierno de España "que haga el esfuerzo" de enviar más 'bulldozers' del Ejército para ayudar en esas tareas.
El fuego mantiene cortadas 17 carreteras, la mayoría en León y Cáceres
El fuego mantiene cortadas 17 carreteras, una de ellas la Nacional 621 a la altura de Portilla de la Reina en León, y 16 secundarias. León y Cáceres son las provincias más afectadas en cuanto a red de carreteras, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en un mensaje en la red social 'X' alrededor de las 20.00 horas. En la provincia leonesa permanece el tráfico interrumpido en la LE-2703 en Portilla de la Reina, la CL-626 en Puente Almuhey, la LE-2711 en Retuerto, la A-66 en Valdevimbre, la LE-164 en Yebra y la LE-5228 en Salas de los Barrios. Cáceres también tiene cuatro carreteras cortadas por incendios como es la CC-218 en Casas del Monte Y Valdeanueva del Camino, la 219 en Gargantilla, la 224 en Hervás y la 234 en Valdastillas. En Zamora, otras dos están cortadas, concretamente, la ZA-103 en San Martín de Castañeda y la 104 en Ribadelago; en Ourense la OU-113 en Arcucelos y la 114 en Gondulfes; en Palencia la CL-615 en Guardo; en Cantabria la N-621 en Vejo; y por último en Asturias, la CO-4 en Covadonga. Ante esta situación, DGT ha pedido evitar circular por las zonas afectadas y sus entornos.
La cabeza del incendio de Porto (Zamora) se acerca descontrolada al Lago de Sanabria
El incendio de Porto (Zamora) ha continuado este lunes su avance, con la cabeza del fuego descontrolada que se acerca ya a las poblaciones del entorno del Lago de Sanabria, según ha informado este lunes por la tarde el jefe del servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, Mariano Rodríguez. Ha admitido que ha sido un día "muy complicado" para ese incendio que se originó el pasado jueves por un rayo y que afecta al parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto. "La cabeza está descontrolada y ha sido imposible regularla", ha admitido Rodríguez, que ha agregado que aunque se ha logrado que todavía no llegue a las poblaciones del entorno del lago, está "cerca" de ellas. El fuego se ha logrado parar en gran parte del frente pero no así en la cabeza, que ha avanzado avivado por el viento y por la imposibilidad de utilizar medios aéreos para sofocarlo porque la columna de humo y la orografía del terreno lo impedía. Hasta el momento se han desalojado zonas de acampada, seis poblaciones del entorno del Lago de Sanabria y otras seis están confinadas, sin permitirse el acceso a ellas, con unos 8.000 vecinos y veraneantes de estos lugares afectados. Este fuego, que en dos de sus frentes ha llegado a las provincias de León y Ourense y que durante cuatro noches ha obligado a evacuar a 1.350 vecinos y veraneantes de Porto que ya han regresado a casa es el único de la provincia de Zamora que mantiene el nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial.
El incendio de Jarilla, cuya cabeza está "totalmente descontrolada", pasa a Salamanca
El incendio de Jarilla (Cáceres) ha entrado ya en Castilla y León por zonas altas del municipio salmantino de Candelario a última hora de esta tarde, aunque la previsión es que se mantenga ahí y lo puedan controlar por la mañana con la ayuda de medios aéreos. El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de Extremadura, Francisco Ramírez, también ha indicado, en una entrevista en el 24 horas de Radio Nacional de España (RNE), que el fuego, cuya cabeza está "totalmente descontrolada" y que ha quemado ya más de 15.400 hectáreas, ha pasado ya a la comunidad vecina. "Ha entrado ligeramente a la cumbre de Candelario. La previsión es que se mantenga ahí, por la orografía y el tipo de incendio, para poder atacarlo con medios aéreos a primera hora de la mañana", han informado a EFE fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. El Gobierno castellano-leonés daba por hecho ya esta mañana que el incendio del norte de la provincia de Cáceres afectaría a Salamanca y Ávila y ha desplegado un vuelo de reconocimiento para valorar una posible intervención del operativo Infoca El "megaincendio" de Jarilla, que cuenta con 150 kilómetros de perímetro, es el único activo a estas horas en Extremadura, ya que el resto de los fuegos que han proliferado estos días por distintos puntos de la comunidad autónoma han quedado este lunes estabilizados.
El incendio de Larouco (Ourense) supera al de Chandrexa como el más grande de Galicia
El incendio de Larouco (Ourense) ha superado al de Chandrexa de Queixa como el más grande de la historia de Galicia desde que hay registros. Según el último balance de la Consellería de Medio Rural, va por las 18.000 hectáreas, 500 más que el de Chandrexa, que la semana pasada había superado al que se registró en O Courel en 2022 (11.100 ha). Permanece declarada la situación 2 de emergencia a nivel provincial.
Cuatro bomberos sufren quemaduras en los incendios en Galicia este lunes, uno grave
Cuatro bomberos han resultado heridos con quemaduras en el operativo de la tarde de este lunes desplegado en tierras gallegas para luchar contra el fuego que está afectando, sobre todo, a la provincia de Ourense. Han sido trasladados a diversos centros médicos, uno de ellos, con quemaduras graves de primer y segundo grado. Según informan desde la Central de Emergencias, el operario que sufrió quemaduras graves tuvo que ser evacuado al Hospital de A Coruña, el centro con la mayor unidad de quemados de Galicia. Los otros tres operarios fueron atendidos en el Hospital de Verín con lesiones de carácter leve.
