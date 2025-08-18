Durante las Fiestas del Tabaco y del Pimiento
Lluvia de críticas al alcalde de Jaraíz de la Vera (Cáceres) por no suspender los fuegos artificiales pese al incendio de Jarilla
Desde el ayuntamiento expresan que tenían todos los permisos oficiales
Otros municipios, como Hervás, que mantuvo sus festejos hasta el sábado, suspendió la ‘vaca’ de fuego
Eduardo Villanueva
Las Fiestas del Tabaco y el Pimiento de Jaraíz de la Vera han terminado con una lluvia de críticas al alcalde popular, Luis Miguel Núñez, por no suspender los fuegos artificiales de los festejos, pese al incendio de Jarilla, que suma 12.000 hectáreas afectadas y afecta ya a los valles del Ambroz y la Vera con un perímetro de casi 130 kilómetros.
Permisos
Fuentes del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera han expresado a el Periódico Extremadura que se contaba con todos los permisos y autorizaciones para la actividad pirotécnica, aunque todavía no ha habido ningún comunicado oficial del consistorio.
Si bien, otros ayuntamientos que celebraban sus fiestas de agosto sí que procedieron a suspender toda actividad que llevara aparejada el uso de pirotecnia.
Tal es el caso de Hervás, donde se suspendió la popular 'vaca' de fuego, que sale al filo de la medianoche por la plaza de la Corredera.
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- Córdoba, en aviso rojo por calor tras alcanzar Montoro el récord nacional: esta fue la máxima
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
- Tres investigados en Priego por estafar 11.000 euros de una tarjeta bancaria a un anciano con discapacidad
- Un incendio en Villanueva del Rey pone en alerta al Infoca: cortada la N-432 ante un fuego que avanza 'rápido
- El Infoca da por controlado el incendio forestal de Villanueva del Rey tras más de 24 horas
- Incendio forestal en Villanueva del Rey
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba