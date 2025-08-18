El tiempo
Córdoba sufrirá temperaturas tórridas un día más, pero ¿será el último?: llega el fin de la ola de calor
La capital llegará hoy a los 43 grados antes de la desescalada de los termómetros
Parecía que no pero llegó. La ola de calor infinita acaba hoy por fin pero antes de marcharse dejará en Córdoba temperaturas tórridas que, un día más, alcanzarán los 43 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los termómetros bajarán a partir de mañana hasta seis grados y el resto de la semana, mucho más fresca, será un respiro después de semanas de calor infernal. Asimismo, en esta última jornada del aviso especial, la campiña y la subbética cordobesas se sitúa en aviso naranja por riesgo importante de calor y la sierra y pedroches en nivel amarillo.
En concreto el pronóstico de la Aemet en la provincia para hoy es de cielos poco nubosos, aumentando a nubosos con nubes medias y altas. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso. Vientos flojos variables tendiendo a componente oeste, con intervalos moderados por la tarde.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 23º y 43º; en Lucena, entre 26º y 41º; en Pozoblanco, entre 23º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 24º y 40º.
El tiempo este martes
Mañana, martes 19 de agosto, la previsión es de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en descenso generalizado, notable para las máximas. Vientos flojos de componente oeste, aumentando a moderados por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 37º; en Lucena, entre 22º y 34º; en Pozoblanco, entre 17º y 34º, y en Priego de Córdoba, entre 20º y 33º.
