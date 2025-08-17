En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Los incendios forestales activos en Ourense suman 58.500 hectáreas calcinadas
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de focos en media España
El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura
Pedro Sánchez ha propuesto un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática
A. Romero | S.Vázquez
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Los incendios forestales activos en Ourense suman 58.500 hectáreas calcinadas
Los incendios forestales activos en la provincia de Ourense suman 58.500 hectáreas afectadas según el último balance de Medio Rural, que ha informado de que el fuego de Dozón, en Pontevedra, ha quedado extinguido. La provincia de Ourense, a la que ha acudido este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para visitar el centro de coordinación operativo de incendios, continúa en situación 2 de emergencia.
En las últimas horas, el incendio que más ha avanzado ha sido el de Larouco-Seadur, con más de 12.000 hectáreas afectadas, si bien el que abarca más extensión de terreno sigue siendo el de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conxo con 17.500 hectáreas.
La línea de alta velocidad Madrid-Galicia estará suspendida mañana al menos hasta mediodía
La circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por alta velocidad seguirá interrumpida durante este lunes, día 18, al menos hasta mediodía dada la situación de los incendios en la provincia de Ourense, según informa Adif en la red social X. En Ourense existen numerosos incendios activos y las altas temperaturas y las rachas de viento impiden operar el servicio ferroviario con seguridad, explica el ente gestor de infraestructuras ferroviarias. A esta hora permanecen también cortados debido a los incendios los tramos de la red convencional ferroviaria Zamora-A Coruña y Palencia-A Coruña entre Ponferrada y Monforte.
Los incendios forestales suben en Asturias a catorce, siete de ellos activos
Asturias incrementa a las 20:30 horas de este domingo hasta catorce los incendios forestales, de ellos siete activos al sumar un foco que arde en Caunedo/Güa, en el concejo de Somiedo, frente a los que el Principado actúa con el mayor despliegue de medios de su historia para intentar sofocar el fuego. Además de los siete fuegos activos, otros cuatro incendios permanecen controlados y tres estabilizados o en revisión, según ha informado el Servicio de Emergencias de la comunidad.
Los incendios de Ourense dejan heridos a un brigadista y a un bombero
Un total de seis personas han sido atendidas por las urgencias sanitarias a lo largo del día, entre ellas un brigadista por golpe de calor y un bombero por inhalación del humo, según informa el 112 Galicia. Asimismo, una decena de municipios de Ourense -de las comarcas de O Ribeiro y Valdeorras- han recibido de nuevo este domingo la alerta del sistema 'Es-alert', emitida por la Dirección Xeral de Emerxencia e Interior para informar de las medidas de protección establecidas.
Fernández Mañueco acusa a Sánchez de no haberle facilitado ningún recurso que le pidió
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este domingo que 48 horas después de pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más medios del Ejército para luchar contra los incendios forestales la comunidad autónoma que preside no ha recibido nada.
En un mensaje en su cuenta de X, Mañueco detalla un listado con los recursos que solicitó al presidente y de los que, según ha asegurado, no ha recibido ninguno. En concreto, menciona que solicitó 25 bulldozer con maquinistas, mil soldados, quince vehículos nodriza, quince puestos de mando avanzado, veinte helicópteros de transporte de personal y diez helicópteros bombardero de agua.
También pidió atención logística al operativo y drones con visores térmicos para la detección de puntos calientes.
El incendio en El Payo (Salamanca) arrasa con más de 3.500 hectáreas y se mantiene en IGR 1
La Junta de Castilla y León ha estimado que el incendio declarado este viernes, 15 de agosto, en el municipio salmantino de El Payo ha arrasado con 3.530 hectáreas en una primera aproximación sobre el impacto de las llamas, según información de la Consejería de Medio Ambiente recogida por Europa Press. Este incendio, que se había elevado a IGR 2 el mismo día de su inicio y que había obligado a los vecinos del municipio a ser evacuados de sus domicilios, se encuentra en la actualidad en IGR 1 y se espera una medición más exacta una vez el incendio sea extinguido.
El incendio de Yeres-Llamas avanza con "intensidad bárbara" y pone al operativo antiincendios en "jaque"
La cabeza del incendio de Yeres-Llamas de la Cabrera, en León, avanza con una "intensidad realmente bárbara" hacia la comarca de La Maragatería, mientras el operativo está "en jaque" y se ve obligado a plantear "nuevas estrategias" ante la el comportamiento "anómalo" y "virulento" del fuego. El director técnico de este incendio, Enrique Rey, ha advertido en la tarde de este domingo de que la situación por este fuego es "muy complicada" tras "48 horas de condiciones muy desfavorables y comportamientos anómalos, sobre todo en las últimas partes de la tarde y primeras horas de la noche". "A pesar de plantear estrategias un poco a largo plazo y establecer líneas de control, los comportamientos de fuego que estamos viendo están siendo muy muy virulentos y acaban sobrepasando estas líneas, con lo cual vamos planteando nuevas estrategias", ha explicado.
El fuego tiene un perímetro es de 120 kilómetros, de los 20 "están absolutamente fuera de capacidad de extinción".
El incendio en la vertiente leonesa de Picos de Europa llega a Cantabria
El incendio forestal que afecta a la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, originado en Barniedo de la Reina (León) ha cruzado ya el límite autonómico con Cantabria. El Gobierno de Cantabria, a través del Centro de Coordinación Operativa, informa en un comunicado de que el fuego ha entrado en la comunidad autónoma a las 18.11 horas "de forma leve", dado que "ya se venía trabajando con intensidad en ese foco", a través de los puertos de Salvorón, en el municipio de Camaleño.
La Junta de Castilla y León pide a los peregrinos que no continúen el Camino de Santiago por los incendios
La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León han lanzado este domingo un mensaje a los miles de peregrinos que aprovechan sus vacaciones para completar el Camino de Santiago para que no cotinuen con la ruta ante el riesgo por los incendios forestales que asolan la provincia de León. En un mensaje difundido en las redes sociales, esta entidad responsable de las emergencias en este territorio ha destacado que el tramo del Camino de Santiago que une las poblaciones leonesas de Astorga, Ponferrada y Bembibre es peligroso como consecuencia de la existencia de numerosos y graves incendios forestales activos.
El Rey reconoce la labor de la UME contra la "voracidad" de los incendios y llama a la prudencia
El rey Felipe VI ha visitado este domingo el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ha agradecido el trabajo de estos militares contra la "tremenda voracidad" de las llamas, a la vez que ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos para que estén atentos a las indicaciones de las autoridades y eviten posibles riesgos. Felipe VI se ha trasladado al cuartel, en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), para recibir la última información sobre despliegue de efectivos de la UME en las tareas de extinción de los incendios. Acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, el rey ha escuchado al teniente general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, y a los jefes de los distintos batallones que están desplegado en las diferentes comunidades autónomas.
