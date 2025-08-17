Última hora de los incendios en España | Los incendios forestales activos en Ourense suman 58.500 hectáreas calcinadas

El incendio de Yeres-Llamas avanza con "intensidad bárbara" y pone al operativo antiincendios en "jaque"

La cabeza del incendio de Yeres-Llamas de la Cabrera, en León, avanza con una "intensidad realmente bárbara" hacia la comarca de La Maragatería, mientras el operativo está "en jaque" y se ve obligado a plantear "nuevas estrategias" ante la el comportamiento "anómalo" y "virulento" del fuego. El director técnico de este incendio, Enrique Rey, ha advertido en la tarde de este domingo de que la situación por este fuego es "muy complicada" tras "48 horas de condiciones muy desfavorables y comportamientos anómalos, sobre todo en las últimas partes de la tarde y primeras horas de la noche". "A pesar de plantear estrategias un poco a largo plazo y establecer líneas de control, los comportamientos de fuego que estamos viendo están siendo muy muy virulentos y acaban sobrepasando estas líneas, con lo cual vamos planteando nuevas estrategias", ha explicado.

El fuego tiene un perímetro es de 120 kilómetros, de los 20 "están absolutamente fuera de capacidad de extinción".