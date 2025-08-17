Córdoba, en aviso rojo por calor tras alcanzar Montoro el récord nacional: esta fue la máxima

Montoro volvió a liderar ayer el ranking nacional de temperaturas más altas con los 44,7 grados alcanzados en su observatorio a las 18.00 horas de ayer y Córdoba capital registró 43,9 en el Aeropuerto, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Tras esta calurosa jornada, marcada además por los incendios en la provincia, la campiña cordobesa vuelve a estar en aviso rojo por riesgo extremo de calor. El resto de la provincia se encuentra en nivel naranja.

Según la previsión de la Aemet, hoy podrían alcanzarse 44 grados en Córdoba capital en la penúltima jornada de una ola de calor que parece no acabar. En la provincia, el pronóstico es de cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 23º y 44º; en Lucena, entre 25º y 41º; en Pozoblanco, entre 24º y 41º, y en Priego de Córdoba, entre 23º y 40º.

El tiempo este lunes

Mañana, domingo 17 de agosto, el pronóstico es de cielos poco nubosos, aumentando a nubosos con nubes medias y altas que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo de la mañana. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso, salvo en la comarca de la Subbética, donde se mantendrán. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 23º y 43º; en Lucena, entre 26º y 41º; en Pozoblanco, entre 22º y 38º, y en Priego de Córdoba, entre 24º y 39º.