El tiempo
Una ola de calor que parece infinita: esta es la máxima que se alcanzará hoy en Córdoba
La capital cordobesa, que mañana vuelve al aviso rojo por calor, llegará hoy a los 43 grados
La ola de calor no se va. Se está haciendo larga para muchos, especialmente en Córdoba, donde las altas temperaturas llevan días sobrepasando de largo los 40 grados. Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los termómetros de la capital lleguen hasta los 43 grados en una jornada en la que la campiña cordobesa se encuentra en aviso naranja. El aviso especial de la Aemet se prolongará, por ahora, hasta el lunes y mañana, parte de la provincia se situará de nuevo en aviso rojo, el nivel más alto.
En concreto, la predicción de la Aemet para la provincia es de cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Las temperaturas, muy altas, se mantendrán con pocos cambios y los vientos serán flojos variables.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 22º y 43º; en Lucena, entre 23º y 41º; en Pozoblanco, entre 20º y 41º, y en Priego de Córdoba, entre 21º y 40º.
El tiempo este domingo
Mañana, domingo 17 de agosto, el pronóstico es de cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna. Las temperaturas mínimas se situarán, asimismo, en ascenso y las máximas con pocos cambios. Los vientos serán flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 23º y 44º; en Lucena, entre 25º y 41º; en Pozoblanco, entre 24º y 41º, y en Priego de Córdoba, entre 23º y 40º.
