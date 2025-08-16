El fuego de la Alta Sanabria en Zamora mejora algo tras provocar el caos y la impotencia

El fuego llegado de Galicia a la Alta Sanabria y el originado al parecer por un rayo en Porto siguen descontrolados, aunque la situación tiende a mejorar en el primero, en el que se han quemado 30 hectáreas en Zamora, y a empeorar en el segundo, porque ha avanzado "de forma descontrolada y peligrosa", según la Junta de Castilla y León.

Entre vecinos y alcaldes de la zona se palpa la desesperación. Esos incendios han traído el caos a las comunicaciones por carretera y tren con Galicia y la necesidad de que 1.500 vecinos pasen su segunda noche fuera de sus casas, aunque los de Castromil regresaron ayer a última hora. Trece medios aéreos y numerosos terrestres se emplearon a fondo para extinguir las llamas, tanto en Castromil como en Porto, donde ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros hora dificultaban las labores.

También un centenar de vecinos de los dos Castromiles, el de Zamora y el de Orense, trabajaron codo con codo para evitar que el frente de fuego del paraje de Poulo se acercara en la madrugada del viernes a las casas del barrio gallego. Con maquinaria y herramientas caseras se encargaron de controlar el grave incendio que ha asolado pinares y montaña desde A Canda

Un hidroavión reposta en el Lago de Sanabria. | ARACELI SAAVEDRA

El alcalde de Hermisende, Jesús González, se mantenía esperanzado de que las condiciones no cambiaran y evitar que pasara desde Castromil de Galicia a su municipio, a la provincia de Zamora. "Con mucho miedo y asustados y con mucha precaución. Hemos hecho cortes con desbrozadoras, con arados a nivel particular y sin ningún tipo de interés".

Un agente de la Guardia Civil observa la evolución del incendio. | ARACELI SAAVEDRA

El alcalde se preguntaba "¿Si nos vamos del pueblo qué va a pasar? ¿Quién nos lo va a defender? Ayer –por el jueves- defendimos el gallego, hoy nos puede tocar –Dios quiera que no- defender el castellano. Si nos vamos, no confiamos en que nadie nos defienda lo nuestro". El fuego se quedó "a 300 metros y fueron los vecinos los que actuaron con sus mangueras con sus medios, cada uno con lo que tenían".

A los medios de extinción de Castilla y León no tenía nada que reprocharles, ya que estaban incluso en Galicia para impedir el avance hacia Zamora pero sí criticó la malísima y nefasta gestión que se está haciendo desde las instituciones superiores". Recordó que la Sierra de la Culebra se quemó hace tres años y ahora se vuelve a quemar "y todo sigue igual"..

En la evacuación salieron 30 personas "los demás hemos decidido quedarnos para salvar nuestro pueblo, porque al final, tendremos que salvarlo nosotros. Agradecer a todos los pueblos que me están llamando, de nuestro municipio, para venir a ayudar". Destacó la labor de "los pueblos vecinos del concello de A Mezquita que están haciendo una labor impresionante, el primero el alcalde y l los vecinos respondiendo con los medios que tienen".

Uno de los voluntarios, Pablo Sánchez, que la última noche había dormido tres horas, ha vivido los incendios de extremo a extremo. El de Puercas quedaba cerca de su residencia en Domez y el de Castromil es el de su pueblo materno. "En Puercas no nos dejaban hacer nada y en Castromil hemos estado toda la noche", subrayó.

Cuatro hidroaviones Canadier rompen el valle con sus motores y descargan en fila continua agua, hasta en cuatro veces para tranquilidad de los vecinos. Colina arriba un retén de bomberos forestales y un buldozer van abriendo una franja para ir perimetrando la zona que todavía arde. El viento que ha dado tantos problemas parece que en estas primeras horas de la mañana está del lado de los pueblo. El Alto de A Canda se ha convertido en estos días de acoso del fuego en un punto de vigilancia de vecinos y equipos de extinción. Los alcaldes directamente afectados han denunciado la falta de medios y la necesidad de dotar a los ayuntamientos de equipos para actuar en un primer momento frente a los incendios.

El alcalde de A Mezquita, Rafael Pérez, al volante del camión de bomberos del concello, calificaba la situación de "un capítulo nuevo de tiempos revueltos". Voluntarios del pueblo, el coche bomba del Ayuntamiento y el propio alcalde, eran todos los medios con que contaban. Con una palabra el alcalde definía la situación "impotentes" con la voz quebrada de la emoción. "Ya hemos hecho el llamamiento, hemos hablado con los agentes varias veces. Viene el agente forestal y entendemos que hay demasiados focos, demasiados incendios… pero no entendemos que nos toque prácticamente siempre a los mismos estar solos. Estamos enfadados, es impotencia, desgaste. Una cosa es este contexto de día que estás viendo donde arde y otra de noche, sin saber dónde estás ubicado, y que llama la gente que hay un foco". El calificativo para los medios es contundente, "rudimentarios". Tres focos y unos 400 voluntarios, vecinos de pueblos limítrofes, fue la situación que describía el alcalde vivida el jueves "y no sé cómo no pasa alguna cosa. Una persona de 70 años no puede andar detrás de un coche bomba, se tropieza, se cae en un agujero, pasas por encima y no se entera nadie". Pedía un cambio claro para hacer otra gestión del monte.

La alcaldesa de Pías, Otilia Castaño Álvarez, se tomaba un respiro junto con otros tres chicos del pueblo que veranean en Villanueva de la Sierra, localidad en la que ayer todavía permanecía cortado el acceso desde la N-525. Un descanso tras una noche en vela apagando el frente de fuego, descanso sin perder de vista la montaña y las columnas de humo. Enviaba un mensaje de tranquilidad a sus convecinos "que estén tranquilos, que están desesperados". Unos 30 vecinos no desalojaron Villanueva para defender el pueblo, como así lo reconocía Otilia. Además de ese trabajo de los voluntarios, "a nosotros nos salvó nuestro plan silvopastoral. Si te fijas está todo desbrozado. Eso es lo que nos salvó, ahí está la prueba fehaciente de que funciona". El desbroce conforma una franja de terreno pastable precisamente en la trayectoria que seguía el fuego procedente del vecino pueblo de Vilaseco, en Ourense. Su marido, conocedor del terreno, fue guiando al buldozer para hacer la franja perimetral. Con mucha indignación denuncia la falta de medio de los pueblos y exige que "vuelva el Plan 42 de prevención de incendios" y recordó que el Plan de Desbroce fue una iniciativa de los propios ganaderos. La alcaldesa pedía medidas "para revertir la erosión y todos los problemas que van a venir". Conecuencias más a largo plazo que la falta de telefonía móvil porque la antena también se quemó.

Una argentina, varada en Zamora, buscaba cómo llegar a Santiago de Compostela. La interrupción total del tránsito ferroviario hizo imposible viajar a Galicia o a Madrid. Tampoco había billetes de autobús, ni dónde alquilar un coche en día festivo. Tocó hotel y coger un "bla-bla" al día siguiente. A ver si hoy, al tercer día, los trenes recuperan la normalidad.

Los automovilistas tampoco tuvieron fácil entrar o salir de Galicia por Zamora, su principal conexión con el resto de la Península. Como ocurrió en el día anterior, el humo y el fuego obligó a cortar primero la autovía A-52 y pocos minutos después su carretera convencional paralela, la N-525.

Los bañistas del Lago de Sanabria pudieron acceder a la playa pero no darse un chapuzón. En un incendio normal los hidroaviones cargan el agua aunque haya turistas bañándose, pero en este, con tanto tráfico aéreo que llegaba a cargar su bodega, imperó la prudencia y se evitó un posible accidente.

Y es que los fuegos de Sanabria fueron dos principales y no solo uno. El más famoso fue el que entró desde Galicia y que se conoce como Castromil. El segundo, de Porto, es otro provocado por un rayo y que se ha vuelto a reactivar. Son los que han provocado más problemas, por desalojos, corte de comunicaciones y avance de las llamas.

Y aunque con algo mejor pronóstico aún no se dan por extinguidos los otros dos incendios, el del norte de la provincia que pasó a León y se bautizó como Molezuelas de la Carballeda y el de Aliste (Puercas) que afectó en parte a superficie ya quemada en la Culebra.

