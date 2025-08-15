El tiempo
La ola de calor va camino de tsunami: la Aemet vuelve a prolongar el asedio sobre Córdoba
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
La ola de calor que azota a Córdoba y a todo el territorio nacional va camino de convertirse en un auténtico tsunami de calor que no muestra visos de terminar. La Aemet ha vuelto a ampliar la vigencia de la duración de los episodios de altas temperaturas, prolongando este asalto térmico que ya acumula más de diez días de temperaturas extremas, colocándose entre las olas más duraderas de los últimos 50 años. Porque no hay día que pase en el que no se añada un día más a la lista de jornadas previstas bajo la amenaza de la alerta naranja que se extiende ya, con la nueva actualización de la Aemet, hasta el próximo domingo. Por lo tanto, este verano se perfila como uno de los más angustiosos por la intensidad y extensión del calor.
Según la Aemet, los cielos permanecerán despejados, las temperaturas sin cambios significativos y los vientos serán flojos y variables, con rachas moderadas del sur durante la tarde. Esta previsión, aparentemente sosegada, contrasta con la realidad térmica: Córdoba lleva días bajo un fuego persistente, en una ola que amenaza récords históricos de duración y que pone a prueba la resistencia de todos sus habitantes.
Para hoy, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 42º; en Lucena, entre 23º y 39º; en Pozoblanco, entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 22º y 39º.
El tiempo este sábado
Para mañana sábado, 16 de agosto, la previsión es de cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Las temperaturas máximas irán en ligero ascenso, dilluyéndose así toda posibilidad de tener un respiro durante el puent. Por su parte, los vientos serán flojos y variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 44º; en Lucena, entre 22º y 40º; en Pozoblanco, entre 21º y 40º, y en Priego de Córdoba, entre 21º y 39º.
