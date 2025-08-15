Incendios forestales
Dos heridos y 1.500 evacuados en los incendios que afectan a Salamanca
La provincia ha entrado en situación extrema con cinco grandes fuegos al mismo tiempo, tres de nivel 2 y dos de nivel 1
EFE
Unas 1.500 personas, incluidos los usuarios de una residencia de mayores, han sido evacuadas por el incendio en El Payo (Salamanca), mientras que al menos dos han resultado heridas en otros fuegos de gravedad que ha resgistrado este viernes la provincia.
El alcalde de El Payo, Agapito Pascual Silva, ha explicado a EFE que, aunque la localidad tiene unos 300 habitantes, ahora mismo se encuentran allí unos 1.500 debido al puente festivo.
Los que no han sido reubicados con familiares o amigos de otras localidades han sido trasladados a pabellones en Robleda y Fuenteginaldo, mientras que los usuarios de su residencia de mayores han sido evacuados a una residencia de la Diputación en Ciudad Rodrigo.
En los otros fuegos que queman la provincia se han registrado dos heridos: un hombre de 61 años que se ha quemado los brazos en la carretera de Vitigudino y un bombero que se encontraba mal en Cipérez, ambos en condición leve.
Estos incendios han obligado a cortar las carreteras DSA-370, del km 0 al 4, a su paso por El Payo; la DSA-433 del km 0 al 9 a su paso por Cipérez y la CL-517 a la altura del km 50 por el humo que cruza la carretera, todo ello como consecuencia de la evolución de su evolución, por la acción de potentes rachas de viento.
La provincia de Salamanca ha entrado en situación extrema este viernes con cinco grandes incendios al mismo tiempo, tres de nivel 2 y dos de nivel 1, en San Cristóbal de los Mochuelos, El Payo, La Sagrada, La Alberca y Corral de Garciñigo, de los cuales a esta hora sólo está controlado este último.
- Zuheros presenta una nueva edición de la Fiesta del Queso con una novedad que facilitará la llegada de visitantes
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- El Infoca y los bomberos de Córdoba extinguen el incendio de la carretera de Trassierra
- Ferias, ferias y más ferias para el puente de agosto en Córdoba
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Un clásico con toques modernos: este es el restaurante favorito de Sara Carbonero en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba impulsará la restauración de los once triunfos de San Rafael de propiedad municipal
- La Junta concede la autorización necesaria para impartir los cursos de FP en la antigua Agrónomos