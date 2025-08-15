El fuego no da tregua en Extremadura: evacúan a 40 personas y confinan otro pueblo por el incendio del municipio de Pallares

No hay descanso para los efectivos de extinción en Extremadura. Tampoco para algunos extremeños que llevan ya cuatro noches fuera de sus casas. Cuando unos incendios comienzan a estabilizarse, otros cogen fuerza. La situación de los fuegos sigue siendo preocupante en la noche de este jueves: al tiempo que llegaban las primeras noticias de que Jarilla podría comenzar a estabilizarse, tras su inicio virulento el pasado martes, con los vecinos de este municipio, Villar de Plasencia y Cabezabellosa evacuados, y los de Oliva de Plasencia Confinados; tomaban fuerza otros incendios, especialmente en Pallares y Alburquerque.

Pallares: 40 evacuados y un pueblo confinado

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, comunicó a las 22.36 horas que la evolución de Jarilla estaba transcurriendo según lo previsto. Sin embargo, "preocupa especialemente el incendio de Pallares", que ya ha calcinado 2.500 hectáreas y donde se procedió a la evacuación de 40 personas y se confinó Villagarcía de la Torre (891 habitantes) vía ES-ALERT.

El origen de este fuego se remonta a la avería de un camión. El vehículo, cargado de alpacas de pajas, salió ardiendo, arrasando con el pasto cercano del terreno. Esta situación obligó al Infoex a activar el nivel 1 de peligrosidad a las 11.50 horas del jueves.

Tras la evacuación, medio centenar de efectivos de la UME se dirigieron hacia ese incendio, debido a las dimensiones que cobró en poco tiempo. En la zona ya intervenían tres unidades de bomberos forestales, un medio aéreo (hasta la caída de la noche), un agente del medio natural y bomberos de Diputación de Badajoz, informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, además de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Autoridades nacionales, regionales, provinciales y locales asisten al CECOPI en el puesto de mando de Jarilla. / Juntaex

También se trabaja "intensamente" en la extinción del incendio de Alburquerque/Aliseda, con 800 hectáreas afectadas por el momento. Extremadura declaró ayer la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (INFOCAEX) para toda la comunidad, debido a la simultaneidad de incendios. En la noche de este jueves se encontraban activos seis (el miércoles llegó a haber 19).

El de Jarilla

El fuego de Jarilla, con más de 4.500 hectáreas quemadas, alcanzó este jueves los 58 kilómetros, en el triángulo entre las comarcas cacereñas de Trasierra, Jerte y Ambroz. Durante la mañana siguió sin control por la dificultad del terreno y porque las peores previsiones meteorológicas se acabaron cumpliendo (sobre todo mucho viento). Obligó incluso a cortar 25 kilómetros de la Autovía de la Plata (A-66), que abrió en ambos sentidos de circulación durante la tarde.

En total, el dispositivo de emergencia de este incendio forestal ha movilizado a más de 225 militares de la UME, 14 unidades de bomberos forestales, 12 medios áreos, 6 agentes del medio natural, 7 técnicos de extinción, efectivos del Miteco,bomberos del SEPEI, Guardia Civil y Cruz Roja; así como técnicos de Protección Civil y Emergencias; trabajadores sociales y psicólogos.

Cuarta noche para los evacuados

"Seguiremos durante toda la noche la evolución de los mismos", afirmaba la presidenta, que agradecía a todos los efectivos desplegados "su inmensa labor" tras cuatro jornadas peleando contra las llamas, desde que el pasado lunes se tuvo que confinar Villar del Pedroso por un incendio que llegó desde Toledo. "Vuelvo a pedir a los ciudadanos máxima colaboración y prudencia. Tened por seguro que con unidad, confianza y fortaleza saldremos de esta", subrayaba la presidenta.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en otro mensaje en redes sociales, explicó que, tras la reunión del Cecopi de las nueve de la noche del jueves, se mantenían evacuadas las poblaciones de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia y confinada Oliva de Plasencia. En esta línea, ha pedido "paciencia y comprensión" a los ciudadanos, además de poner en valor que el trabajo de este jueves en el incendio de Jarilla "ha sido digno de resaltar por parte de los intervinientes".

Alrededor de 305 personas permanecen alojadas por su seguridad en la ciudad deportiva La Bombonera de Plasencia, y otras 27 personas vulnerables repartidas en el Seminario de Plasencia, en la residencia de Baños de Montemayor y en la residencia de Hermanitas de los Pobres de Plasencia, tras la evacuación de Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia. Otros han preferido descansar en casas de familiares y amigos. Más de 700 personas permanecen evacuados en estos momentos.