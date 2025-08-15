Incendios forestales
Arden casas, una fábrica y un punto limpio y desalojan un geriátrico en la comarca ourensana de Valdeorras
Situación gravísima por el frente descontrolado que comenzó en Larouco y que arrasa la región, con vecinos en peligro
Redacción
Situación gravísima en las localidades ourensanas de Petín, A Rúa y Vilamartín, en la comarca de Valdeorras, tras el incendio de Larouco que se expande sin control por la comarca en una jornada de alerta por calor y con viento muy complicado. Los vecinos recibieron aviso de Protección Civil para protegerse en sus domicilios ante el avance del fuego. Varias aldeas tienen que ser desalojadas.
Con caídas de la luz y línea telefónica, también hubo cortes de la N-120 y fue necesario desalojar el geriátrico Os Pinos, de A Rúa. Los mayores fueron evacuados a otra residencia de la zona. Más de un centenar de afectados.
Las llamas alcanzaron un punto limpio en este municipio, generando una nube tóxica, y una fábrica de componentes de automóviles, Rieter Saifa, proveedor de Stellantis. Los vecinos han recibido mensajes de aviso indicando confinamientos. Como mínimo en Santa María, Petín, hay casas calcinadas.
- Zuheros presenta una nueva edición de la Fiesta del Queso con una novedad que facilitará la llegada de visitantes
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- El Infoca y los bomberos de Córdoba extinguen el incendio de la carretera de Trassierra
- Ferias, ferias y más ferias para el puente de agosto en Córdoba
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Un clásico con toques modernos: este es el restaurante favorito de Sara Carbonero en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba impulsará la restauración de los once triunfos de San Rafael de propiedad municipal
- La Junta concede la autorización necesaria para impartir los cursos de FP en la antigua Agrónomos