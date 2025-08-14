Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba cuánto sabes sobre lo que ha pasado en los últimos días
Redacción
¿Has seguido la actualidad estas dos últimas semanas? Te retamos a demostrarlo con nuestro test de noticias. Responde a las preguntas, descubre si eres un auténtico experto en información.
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Cuatro viviendas afectadas y seis desalojadas por un incendio en la zona del Brillante
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Más de 2.500 mayores cordobeses disfrutan de la playa gracias al programa 'Verano Saludable
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- Nuevo paso para ejecutar el esperado enlace del polígono de Las Quemadas con la A-4
- Vivir cuando la ciudad arde: 44 grados en la cresta de la ola de calor
- El exjugador del Córdoba CF José Calderón negocia con el Racing de Ferrol tras la recisión de su contrato con el Gimnástic