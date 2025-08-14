Ya no es ola, es goteo: La AEMET prolonga un día más la alerta por calor extremo en Córdoba

En Córdoba no estamos ante una ola de calor fulgurante, sino un goteo persistente: la AEMET ha alargado un día más este episodio de altas temperaturas. Hasta el próximo sábado se mantendrá la alerta naranja, con lo que ya serán más de diez jornadas consecutivas en las que la ciudad soporta temperaturas por encima de los 40 °C, prolongando un "infierno" asfixiante. Porque en eso se convierte la ciudad y varios rincones de la provincia a determinadas horas del día, como es el caso de Montoro, que volvió ayer a registrar las temperaturas más altas de la provincia.

En cuanto a la previsión para la jornada de hoy, jueves 14 de agosto, la Aemet prevé que los cielos sean poco nubosos, aunque con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Las temperaturas mínimas bajarán algo, mientras que las máximas se mantendrán estables, sin cambios significativos. Por la tarde, el cielo estará animado por vientos flojos variables, que ocasionalmente soplarán con intensidad moderada desde el sur.

Para hoy, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 23º y 42º; en Lucena, entre 23º y 39º; en Pozoblanco, entre 22º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 21º y 38º.

Previsión meteorológica para la provincia de Córdoba. / CÓRDOBA

El tiempo este viernes

Para mañana viernes, 15 de agosto, la previsión es de cielos despejados. Las temperaturas irán sin cambios, mientras que los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 42º; en Lucena, entre 23º y 39º; en Pozoblanco, entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 22º y 39º.

Aquí tienes más previsiones del tiempo en la provincia de Córdoba: