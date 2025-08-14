Muere un voluntario que resultó herido en un incendio de León

Un hombre de 37 años que permanecía ingresado en el Hospital de León y fue evacuado al de Valladolid por quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo, sufridas mientras combatía las llamas del incendio que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que atravesó a la provincia de León, ha muerto este jueves al no superar la gravedad de esas heridas, según han confirmado fuentes de la Junta y de la Delegación del Gobierno.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha confirmado a EFE el fallecimiento de esta persona, que en el momento de sufrir sus heridas era la que acompañaba al otro hombre que falleció quemado por las llamas en Nogarejas (León).

En la última actualización de la evolución de las personas heridas, la Junta ha detallado que este hombre, que era el que se encontraba en una peor situación, fue trasladado inicialmente al Hospital de León y posteriormente evacuado a la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid, donde finalmente ha perdido la vida.

Este mismo hospital vallisoletano atiende a otros cinco pacientes, tres de ellos en estado crítico en la Unidad de Quemados, de referencia autonómica, y otros dos en la Unidad de Cuidados Intensivos convencional, uno de ellos en estado crítico y otro con pronóstico grave.

El sexto herido, un hombre de 78 años que estaba ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17 por ciento de su cuerpo, fue trasladado este miércoles por la tarde a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe.

En el caso de las cinco personas hospitalizadas en el Río Hortega de Valladolid, todas ellas procedentes de Zamora, se trata de una mujer de 56 años con el 48 por ciento de su superficie corporal quemada, un hombre de 36 años con el 50 por ciento del cuerpo quemado, en estado crítico y con "muy mal pronóstico", según el parte de la Junta; otro hombre de 64 años con el 35 por ciento quemado, otro hombre de 80 años con el 15 por ciento quemado; y otra mujer de 77 años con el 10 por ciento quemado.