Cádiz
Estabilizado el incendio forestal declarado en Tarifa
El fuego afectó a un perímetro de 300 hectáreas y obligó a evacuar a más de 2.000 personas en la zona de viviendas y hoteles situada en Atlanterra y playa de Los Alemanes
EFE
El dispositivo para la extinción y prevención de incendios de la Junta de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por estabilizado el incendio declarado el pasado lunes en Tarifa (Cádiz), que ha afectado a un perímetro de 300 hectáreas y que obligó a evacuar a más de 2.000 personas de las zonas de playas y hoteles.
Según han confirmado fuentes del Plan Infoca, el fuego se dio por estabilizado a última hora de este miércoles, después de tres días de lucha contra el fuego, que en la tarde del lunes llegó a amenazar la zona de viviendas y hoteles situada en Atlanterra y playa de Los Alemanes, donde las llamas se quedaron a pocos metros de las casas.
El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informó en el puesto de mando avanzado de que las investigaciones realizadas sobre el incendio, originado en una zona rocosa de la Sierra de la Plata próxima a la Cueva del Moro, apunta a "sospechas fundadas" de que haya sido intencionado.
Por ese motivo, anunció que la Junta de Andalucía va a extremar las medidas de vigilancia sobre la zona costera gaditana, donde también el lunes tuvo lugar un conato de incendio en la vecina zona de Caños de Meca provocado por un campista que había encendido una vela.
