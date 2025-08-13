Los efectos de los incendios en la salud: desde problemas circulatorios hasta secuelas psicológicas

Cuando estamos cerca de un gran incendio forestal (los que afectan a más de 500 hectáreas) nuestra salud física se puede resentir, especialmente, en las mucosas, el aparato circulatorio o el respiratorio. También hay que tener en cuenta el impacto psicológico que supone ser testigo de una tragedia, perder la casa o el modo de vida.

Desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), la coordinadora de divulgación, la enfermera Rosa Pérez, explica a la agencia Efe que el humo de los incendios se compone de varios gases como el monóxido y dióxido de carbono, así como de pequeñas partículas suspendidas en el aire que si se inhalan pueden hacer "un gran daño al cuerpo". "Se quedan en los pulmones, pueden pasar a la sangre y alterar incluso el sistema inmunitario", afirma Pérez ante la ola de incendios que asola España. La sanitaria añade que el monóxido de carbono es altamente tóxico, se une a la hemoglobina y desplaza al oxígeno en la sangre, lo que dificulta la respiración y puede provocar problemas circulatorios.

También hay otros compuestos orgánicos tóxicos en el ambiente como el benceno o el cianuro, explica la enfermera, quien subraya que ya el propio humo es irritante y provoca una respuesta inflamatoria en el organismo, que puede dañar los tejidos.

En los incendios, sobre todo los que ocurren cerca de las capitales o emplazamientos urbanos, no se quema solo materia orgánica como árboles o vegetación, también coche o plásticos con compuestos químicos tóxicos, que incluso se mantienen días después en el aire.

"Ponte gafas"

En el caso de los ojos, pican y arden porque las materias tóxicas se pegan a la superficie de la córnea y crea la sensación de sequedad y se irritan. En estos casos lo mejor es lavarse los ojos con suero fisiológico o echarse lágrimas artificiales. "Si estás en zonas que ha habido un incendio, protégete los ojos, ponte gafas", recomienda Pérez.

Los enfermos respiratorios crónicos pueden tener dificultades para respirar como consecuencia de la inflamación de los bronquios. Si hay partículas en suspensión lo recomendable es llevar mascarilla con filtro N95 para no inhalarlas. Esas partículas en suspensión también irritan la garganta y la nariz como consecuencia de la respuesta inflamatoria del cuerpo, con lo que aparece tos y mayor mucosidad. "Vas a moquear, vas a llorar, la garganta vas a notarla como que te pica, como si tuvieras tierra", detalla Pérez.

La coordinadora de divulgación de SEMES indica que también otra consecuencia en la salud podría ser el dolor de cabeza por la inhalación del monóxido de carbono que desplaza al oxígeno en la sangre. "En las emergencias, cuando alguien nos llama diciendo que le duele mucho la cabeza o que está mareado y es invierno, siempre le preguntamos, si tienes brasero o estufa porque puede haber una intoxicación por monóxido de carbono", subraya la enfermera.

Como consecuencia de una menor presencia del oxígeno en el cuerpo el corazón se puede acelerar al intentar bombear más rápido la sangre, lo que genera taquicardias, y además de dolor en el pecho, aparece el cansancio. "Esta taquicardia en personas que tengan el corazón ya delicado les puede ocasionar problemas circulatorios", subraya.

Enfermos crónicos

Las personas más vulnerables son como siempre los enfermos crónicos sobre todo los que tienen problemas cardíacos y respiratorios y las personas mayores, también las embarazadas y los niños pequeños. En este sentido, la enfermera señala que hay que tener en cuenta la perspectiva de género porque las mujeres toleran peor la exposición al humo que los hombres y tienen un mecanismo para evitar este tipo de problemas de salud generados por los incendios diferente. "Una mujer mayor con enfermedad crónica es posible que lo lleve peor", asegura Pérez.

Los incendios no solo afectan a la salud física, también a la mental y derivar en estrés postraumático. "Imagínate que ves un incendio cerca de tu casa o que pueda peligrar incluso tu vivienda o tu vida o la vida de los animales que tienes. Esas personas necesitan también un apoyo psicológico", sostiene Pérez.