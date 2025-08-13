Agencia Tributaria
¿Hacienda todavía no te ha devuelto la Renta 2025? No eres el único: uno de cada cinco sigue esperando
Estas son las razones por las que el organismo público no ha devuelto el dinero
Ha pasado mes y medio desde que finalizó la campaña de la Renta 2025 y la mayoría de los cordobeses ya ha pagado o recibido la cantidad que les correspondía. Sin embargo, un número importante de contribuyentes sigue esperando su devolución. Concretamente, uno de cada cinco españoles —el 21%— aún no ha recibido el ingreso de Hacienda, y el plazo para hacerlo se agota.
La campaña de la declaración del IRPF concluyó el pasado 30 de junio con más de 24 millones de declaraciones presentadas. De ellas, casi 16 millones resultaron a devolver, lo que supone un 1,81% menos que el año anterior. En cambio, 6.934.803 personas tuvieron que ingresar dinero, es decir, pagar.
Según el portal TaxDown, y con datos de la Agencia Tributaria, todavía hay 3.354.616 contribuyentes que, hasta el mes pasado, no habían recibido la devolución solicitada.
Plazos y motivos del retraso
Hacienda dispone de seis meses para realizar el pago sin abonar intereses de demora, por lo que muchas devoluciones podrían no llegar hasta finales de año. El motivo más habitual de la demora es que la declaración esté sometida a comprobaciones o revisiones específicas.
En el caso de los trabajadores autónomos, la Agencia Tributaria suele examinar con más detalle la comunicación de ingresos y gastos, así como la correspondencia de estos con la actividad profesional declarada. También pueden producirse retrasos por datos erróneos, discrepancias en los ingresos o gastos, o deducciones que requieren verificación.
La propia Agencia Tributaria señala que el tiempo de tramitación depende de factores como la complejidad de la declaración, la carga de trabajo del momento y las verificaciones adicionales, especialmente en deducciones estatales y autonómicas.
Cómo consultar el estado de la devolución
El contribuyente puede consultar el estado de su devolución a través de la web de la Agencia Tributaria, en el apartado Renta 2024, utilizando certificado electrónico, Cl@ve PIN o el número de referencia del borrador.
Los mensajes más comunes que pueden aparecer son:
- “Su declaración se está tramitando”
- “Su declaración está siendo comprobada”
- “Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria”
Posibles resultados de la tramitación
Al concluir la revisión, pueden darse varios escenarios:
- Resultado a ingresar (pagar): Puede implicar o no sanción, según el tipo de error que haya originado el cambio.
- Resultado a devolver, pero por menor importe: Hacienda deberá abonar intereses solo sobre la cantidad final reconocida. Por ejemplo, si se solicitaron 300 euros y se reconoce devolver 50, los intereses se calcularán únicamente sobre esos 50 euros.
- Resultado a devolver por el importe inicial pero con retraso en el pago: Si la devolución se realiza a partir del 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria deberá abonar intereses de demora por el tiempo excedido.
