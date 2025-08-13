Golpe de calor y ánimo: la Aemet prolonga dos días más la ola de calor en Córdoba

Cuando todas las esperanzas estaban depositadas en que hoy miércoles, día señalado con la alerta naranja, se vislumbrase el fin de la ola de calor, y había una remota posibilidad de que los episodios de altas temperaturas se rebajasen, todo sigue igual. Peor aún: la Aemet confirma que la agonía de los cordobeses se alarga dos días más, prolongando un "infierno" que ya parece una pesadilla. El jueves y el viernes aparecen marcados con una nueva alerta naranja por altas temperaturas, con lo que se completa una semana infernal y una ola de calor que va camino de pulverizar todos los registros.

Para la jornada de hoy, 13 de agosto, el cielo permanecerá poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en las sierras y posibilidad de tormentas aisladas por la tarde. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios, con valores que no bajarán de los 25 °C en algunas zonas, mientras que las máximas, aunque en ligero descenso, rozarán los 42 °C. El viento soplará flojo, variable, con intervalos moderados del sur.

La Campiña cordobesa mantendrá la alerta naranja hoy, mañana y el viernes, con máximas de 42 °C el miércoles y jueves, y 41 °C el viernes. Un calor extremo que no da tregua.

Para hoy, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 24º y 42º; en Lucena, entre 24º y 39º; en Pozoblanco, entre 23º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 22º y 38º.

Previsión para la provincia de Córdoba. / CÓRDOBA

El tiempo este jueves

Para mañana jueves, 14 de agosto, la previsión es de cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas no experimentarán cambios. Por último, los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 23º y 42º; en Lucena, entre 23º y 39º; en Pozoblanco, entre 22º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 21º y 38º.

