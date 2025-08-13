El tiempo
Golpe de calor y ánimo: la Aemet prolonga dos días más la ola de calor en Córdoba
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Cuando todas las esperanzas estaban depositadas en que hoy miércoles, día señalado con la alerta naranja, se vislumbrase el fin de la ola de calor, y había una remota posibilidad de que los episodios de altas temperaturas se rebajasen, todo sigue igual. Peor aún: la Aemet confirma que la agonía de los cordobeses se alarga dos días más, prolongando un "infierno" que ya parece una pesadilla. El jueves y el viernes aparecen marcados con una nueva alerta naranja por altas temperaturas, con lo que se completa una semana infernal y una ola de calor que va camino de pulverizar todos los registros.
Para la jornada de hoy, 13 de agosto, el cielo permanecerá poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en las sierras y posibilidad de tormentas aisladas por la tarde. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios, con valores que no bajarán de los 25 °C en algunas zonas, mientras que las máximas, aunque en ligero descenso, rozarán los 42 °C. El viento soplará flojo, variable, con intervalos moderados del sur.
La Campiña cordobesa mantendrá la alerta naranja hoy, mañana y el viernes, con máximas de 42 °C el miércoles y jueves, y 41 °C el viernes. Un calor extremo que no da tregua.
Para hoy, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 24º y 42º; en Lucena, entre 24º y 39º; en Pozoblanco, entre 23º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 22º y 38º.
El tiempo este jueves
Para mañana jueves, 14 de agosto, la previsión es de cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas no experimentarán cambios. Por último, los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 23º y 42º; en Lucena, entre 23º y 39º; en Pozoblanco, entre 22º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 21º y 38º.
Aquí tienes más previsiones del tiempo en la provincia de Córdoba:
- El tiempo en Lucena
- El tiempo en Cabra
- El tiempo en Priego
- El tiempo en Montalbán
- El tiempo en Villanueva de Córdoba
- El tiempo en Villaviciosa de Córdoba
