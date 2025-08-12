En Directo
Última hora de los incendios en España | La Comunidad de Madrid espera dar por controlado en horas el incendio de Tres Cantos
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
En Madrid, un hombre ha fallecido por el fuego declarado este lunes en Tres Cantos
Decenas de incendios forestales amenazan diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas y afectando en ocasiones a viviendas. En Madrid, un hombre ha fallecido por la gravedad de las quemaduras sufridas en un fuego declarado este lunes en la localidad de Tres Cantos.
Aagesen sigue "al minuto" la evolución de los incendios en España
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Sara Aagesen "está siguiendo al minuto la evolución de los incendios" que se están produciendo en las últimas horas en España, según han comentado fuentes del Ministerio a Europa Press. Precisamente, el Ministerio del Interior ha elevado a 1 la Situación Operativa del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) y ha declarado la fase de preemergencia ante los numerosos incendios que afectan a varios puntos de España con el objetivo de analizar y coordinar el despliegue de recursos para ayudar a las comunidades autónomas afectadas.
El fallecido en el incendio de Tres Cantos era un trabajador de una hípica de la urbanización Soto de Viñuelas
El hombre que ha perdido la vida en el incendio forestal originado la tarde de este lunes en Tres Cantos era un trabajador de una hípica de la urbanización Soto de Viñuelas que sufrió quemaduras graves cuando presuntamente trataba de salvar a sus caballos. En concreto, el hombre sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo y fue trasladado al Hospital público La Paz en un helicóptero de Guardia Civil, según informó Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
La Junta de Andalucía permite la vuelta selectiva de desalojados por el incendio de Tarifa, que sigue activo
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que el incendio forestal que el lunes se inició en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa (Cádiz) sigue activo pero que tras analizar la situación actual se va a permitir la vuelta selectiva de quienes tuvieron que ser desalojados este lunes. En declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Zahara de los Atunes, el consejero ha explicado que hay desplegados más de 200 efectivos del Plan Infoca y de Bomberos de la provincia y que quedan "tres focos activos" en el flanco derecho del incendio forestal, el cual "sigue vivo y virulento".
Vuelven a sus casas los vecinos desalojados por el incendio de Yeres (León) excepto los de la localidad de Voces
Vuelven a sus casas los vecinos desalojados por el incendio de Yeres, en la provincia de León, excepto los de la localidad de Voces por precaución, dada la cercanía de las llamas, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta. En concreto, han podido regresar a sus viviendas los vecinos de Las Médulas, Orellán y Carucedo, así como Borrenes y Chana, que estaban confinados. No obstante se mantiene cortada totalmente por humo y polvo carretera LE-110 desde el kilómetro 12 en Castrocalbón a 17 en Calzada de la Valderia.
La Comunidad de Madrid espera dar por controlado en horas el incendio de Tres Cantos
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha indicado que espera que se pueda dar por controlado durante la mañana de este martes el incendio de vegetación registrado en el municipio de Tres Cantos. "Esperemos que con todo el trabajo que se está haciendo ya con medios aéreos se le pueda dar por controlado durante esta mañana. Darlo por extinguido va a tardar algo más por las temperaturas y los vientos que nos anuncian a mediodía", ha informado ante los medios de comunicación en el puesto de mando instalado en el recinto ferial de la localidad.
Estabilizado el incendio de Allande y sofocado otro en Ponga, ambos en Asturias
El fuego desatado la noche del domingo en una zona de pinar próxima a Lago, en el concejo de Allande, se encuentra estabilizado, mientras que otro incendio declarado anoche en las inmediaciones de Abiegos, en el concejo de Ponga, ya ha sido sofocado y está siendo objeto de control por parte de la guardería del Principado. Fuentes del 112 Asturias han informado a EFE que en el incendio de Lago, que posiblemente se originó por la caída de un rayo, estuvieron trabajando durante toda la noche bomberos y personal de dos empresas forestales, y que se encuentra estabilizado.
Acivado el nivel 2 en un municipio de Ourense por la cercanía del fuego a viviendas
El fuego sigue descontrolado en la localidad ourensana de Chandrexa de Queixa, donde ya han ardido más de 3.000 hectáreas. El Gobierno gallego ha activado esta noche la situación 2 de emergencia en el incendio en el municipio, donde este martes se despliega la Unidad Militar de Emergencias (UME), como medida de prevención ante el peligro por la proximidad de las llamas a varios núcleos de población. En el mismo nivel de emergencia se encuentra desde la pasada noche el fuego que afecta a Maceda. Con todo, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, afirmó igualmente a última hora de este lunes que "ninguno de los incendios reviste peligro para la población".
El operativo de Molezuelas (Zamora) consigue perimetrar el incendio con máquina pesada y contrafuegos
El operativo desplegado en el incendio de Molezuelas (Zamora) ha trabajado toda la noche en la perimetración del incendio con máquina pesada y contrafuegos. Así lo ha avanzado el jefe del servicio de incendios forestales de la Junta, Ángel Sánchez, que ha señalado que se ha podido "trabajar bastante bien" en una noche "intensa". "Nos hemos anticipado a la entrada del día para los distintos cambios de viento que podamos tener en una noche sin apenas sustos", ha continuado en un audio remitido a Europa Press por la Consejería de Medio Ambiente.
Hay que recordar que ayer varios municipios fueron desalojados en la provincia de Zamora por los incendios de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en Puercas, originado este lunes, y el ya mencionado de Molezuelas de la Carballeda, que ha pasado a la provincia de León.
Dos incendios sin control en Zamora
Los dos principales incendios que afecatan a Zamora, tanto el que tuvo origen en Molezuelas de la Carballeda como el de Puercas, siguen sin estar controlados. No obstante, el primero de ellos reviste menos peligro que el segundo después de una intensa noche de trabajo en ambos casos.
Pedro Sánchez lamenta la muerte del hombre de Tres Cantos y pide precaución ante el "riesgo extremo" de incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su cariño a la familia del hombre fallecido en Tres Cantos (Madrid) a causa del incendio forestal que está afectando a esa localidad y ha pedido "precaución" a los ciudadanos ante el "riesgo extremo" en el que se encuentra el país a causa del fuego. La víctima, que se encontraba en estado grave después de sufrir quemaduras en el 98 % de su cuerpo, no ha sobrevivido a las lesiones producidas y ha fallecido finalmente en el Hospital de La Paz de la capital, a pesar de los esfuerzos de los médicos para salvarle la vida.
