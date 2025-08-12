La ola de calor asesta su golpe más duro con la primera alerta roja: este es el "horno" que perfila hoy la Aemet

Córdoba afronta hoy el episodio más extremo de la que ya es la ola de calor más larga del año, un fenómeno que, según los meteorólogos, podría situarse entre los más intensos de los últimos 50 años. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la primera alerta roja en lo que va de 2025 por temperaturas extremas, un aviso que implica riesgo máximo para la salud y que obliga a extremar las precauciones.

El parte para esta jornada describe cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna y posibilidad de tormentas aisladas en las sierras durante la tarde, algunas secas y acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando máximas de hasta 44 grados y mínimas que en algunas zonas no bajarán de 25 grados, lo que acentúa el riesgo de golpes de calor. El viento será flojo variable, con intervalos moderados del sur por la tarde.

Las autoridades sanitarias y especialistas insisten en evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse de forma continua y prestar especial atención a niños, mayores y personas con patologías previas. Córdoba vivirá hoy un día al límite, con el termómetro como enemigo.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 25º y 44º; en Lucena, entre 25º y 41º; en Pozoblanco, entre 24º y 41º, y en Priego de Córdoba, entre 22º y 40º.

El tiempo este miércoles

Para mañana miércoles, 13 de agosto, la previsión es la de una jornada con cielos poco nubosos o despejados. La nubosidad será de evolución diurna en las sierras. Las temperaturas mínimas sin cambios, con valores que no descenderán de los 25 grados en algunas zonas; y las máximas, he aquí la buena noticia, irán en descenso. Por su parte, los vientos será flojos y variables, con intervalos moderados de componente sur.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 25º y 42º; en Lucena, entre 25º y 39º; en Pozoblanco, entre 23º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 23º y 38º.

