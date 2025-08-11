El tiempo
Córdoba vislumbra el final de la ola de calor: estos son los días que quedan de "resistencia"
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Córdoba sigue resistiendo ante una ola de calor que está poniendo a prueba la resiliencia de los cordobeses. Agosto avanza y la ciudad, que suma ya nueve días sometida a las altas temperaturas, resiste como puede una ola que va camino de colarse en los registros históricos como una de las más largas jamás vividas. Termómetros por las nubes, calles desiertas en las horas centrales y abanicos trabajando a destajo son la postal habitual.
Pero hay buenas noticias: según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo peor está a punto de terminar. El próximo miércoles podría ser el último de los episodios de temperaturas máximas si se cumplen con los previsiones de la entrada de una borrasca, denominada Dexter, en la Península Ibérica por el norte y que introduciría una corriente de aire fresco, lo que haría rebajar las temperaturas máximas. La previsión para hoy, lunes 11 de agosto, anuncia cielos poco nubosos o despejados, con algo de nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte. Las temperaturas mínimas apenas cambiarán, mientras que las máximas subirán ligeramente —como si hiciera falta—. El viento, flojo y variable, tenderá a componente sur, con algún intervalo moderado por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 43º; en Lucena, entre 23º y 40º; en Pozoblanco, entre 21º y 40º, y en Priego de Córdoba, entre 22º y 39º.
El tiempo este martes
Para mañana martes, 12 de agosto, la previsión es la de una jornada deielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna, sin descartar tormentas ocasionales por la tarde en Sierra Morena. Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas permanecerán sin cambios. Los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde en el interior.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 24º y 44º; en Lucena, entre 24º y 40º; en Pozoblanco, entre 22º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 22º y 39º.
