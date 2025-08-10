Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 10 de agosto de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 10 de agosto de 2025 es: 34, 51, 6, 28 y 25, siendo el número clave el 9.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
- Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- Sigue en directo el Cádiz-Córdoba CF
- El incendio de la Mezquita-Catedral, en imágenes
- El alcalde de Córdoba, sobre el incendio en la Mezquita-Catedral: 'Ha habido daño, pero no va a ser una catástrofe
- La tradición de tomar el fresco en Córdoba se reinventa: de la acera al césped
- Un incendio en la zona de las ermitas obliga a desalojar viviendas de la urbanización El Jardinito