El tiempo
Un día más de calor extremo y van... la Aemet activa el aviso naranja y Córdoba se encamina al pico de la ola
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Un día más y van... Córdoba afronta este domingo su enésima jornada con temperaturas extremas en una ola de calor que sigue sin dar respiro. Entre las 13 y las 21 horas se activará el aviso naranja por altas temperaturas en la Campiña, mientras que será de nivel amarillo en el resto de la provincia. La Aemet apunta a máximas de 41 grados y mínimas de 21 que, aunque parezca complicado, continuarán escalando en los próximos días hasta alcanzar su pico el martes.
Así, la previsión de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) apunta que para la jornada de hoy, domingo 10 de agosto, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos variables tendiendo a componente sur, con intervalos moderados por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 41º; en Lucena, entre 21º y 39º; en Pozoblanco, entre 22º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 20º y 39º.
El tiempo este lunes
Para mañana lunes, 11 de agosto, la previsión es la de una jornada con cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la provincia. Temperaturas mínimas con ligeros cambios; máximas en ligero ascenso. Vientos flojos variables tendiendo a componente sur, con intervalos moderados por la tarde. Se mantendrá el aviso naranja en la Campiña y se activará en Sierra y Pedroches de 13 a 21 horas. La Subbética permanecerá en nivel amarillo.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 42º; en Lucena, entre 22º y 39º; en Pozoblanco, entre 201º y 40º, y en Priego de Córdoba, entre 22º y 38º.
