El tiempo
La ola de calor cumple una semana sin dar un respiro en Córdoba, ¿cuándo acabará?
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
La segunda ola de calor del verano cumple este sábado una semana sin dar un respiro en los termómetros. Tras superar Córdoba capital ayer los 40 grados, se espera que hoy vuelva a hacer lo propio mientras la Campiña estará de 13 a 21 horas en aviso naranja por altas temperaturas. En esa franja horaria, el resto de la provincia estará en nivel amarillo. Por el momento, la Aemet ha prolongado este episodio de calor extremo hasta el próximo jueves.
Así, la previsión de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) detalla que para la jornada de hoy, sábado 9 de agosto, habrá cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 41º; en Lucena, entre 21º y 39º; en Pozoblanco, entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 20º y 38º.
El tiempo este domingo
Para mañana domingo, 10 de agosto, la previsión es la de una jornada con cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur. Se mantendrá el aviso naranja en la Campiña y amarillo en el resto de la provincia de 13 a 21 horas.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 41º; en Lucena, entre 22º y 38º; en Pozoblanco, entre 21º y 40º, y en Priego de Córdoba, entre 20º y 38º.
