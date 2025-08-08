Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 8 de agosto de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 8 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 02, 12, 19, 34 y 44 y las estrellas 10 y 6.
El código del Millón ha sido el RTN89747.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
- Este es el pueblo más bonito de Córdoba (palabra de National Geographic)
- Córdoba se prepara para las perseidas: estos son los mejores días y otras claves para ver las estrellas
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- Emacsa pone en funcionamiento las cinco fuentes y el juego infantil de agua en el parque de la Arruzafilla
- Encuentran a un hombre de 54 años muerto en el interior de una vivienda en Fray Albino