El tiempo
Córdoba se abona al aviso naranja en una ola de calor a la que no se le ve fin
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Con Córdoba capital abonada al aviso naranja y el resto de la provincia al amarillo por altas temperaturas, continúa azotando una ola de calor que la Aemet prolonga, al menos, hasta el próximo jueves. Las máximas seguirán sin bajar de la frontera de los 40 y las mínimas, que no bajarán de los 20, continuarán complicando el descanso nocturno.
Así, la previsión oficial detalla que para la jornada de hoy, viernes 8 de agosto, habrá cielos poco nubosos; nubosidad de evolución diurna en las sierras; temperaturas sin cambios, y vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 41º; en Lucena, entre 21º y 39º; en Pozoblanco, entre 21º y 38º, y en Priego de Córdoba, entre 20º y 38º.
El tiempo este sábado
Para mañana sábado, 9 de agosto, la previsión es la de una jornada con cielos poco nubosos o despejados; temperaturas sin cambios; vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 41º; en Lucena, entre 21º y 39º; en Pozoblanco, entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 20º y 38º.
