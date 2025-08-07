El tiempo
La ola de calor no da tregua en Córdoba: este es lo que nos espera
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia, bajo aviso por altas temperaturas
Un día más en aviso naranja en la capital y en amarillo en el resto de la provincia de Córdoba por las altas temperaturas. Y eso en una larga ola de calor que la Aemet prolonga, al menos, hasta el próximo miércoles. Las máximas seguirán sin bajar de la frontera de los 40 y las mínimas seguirán complicando el descanso nocturno.
Así, la previsión oficial detalla que para la jornada de hoy, jueves 7 de agosto, habrá cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna. No se descartan tormentas ocasionales por la tarde, más probables en las sierras, que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y depósitos de barro. Ligera presencia de polvo en suspensión. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en ligero ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos de componente sur por la tarde, ocasionalmente moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 41º; en Lucena, entre 22º y 38º; en Pozoblanco, entre 20º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 21º y 38º.
El tiempo este viernes
Para mañana viernes, 8 de agosto, la previsión es la de una jornada con cielos poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar tormentas ocasionales por la tarde que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Temperaturas sin cambios, localmente en ascenso las mínimas. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 42º; en Lucena, entre 22º y 39º; en Pozoblanco, entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 21º y 39º.
Aquí tienes más previsiones del tiempo en la provincia de Córdoba:
- El tiempo en Lucena
- El tiempo en Cabra
- El tiempo en Priego
- El tiempo en Montalbán
- El tiempo en Villanueva de Córdoba
- El tiempo en Villaviciosa de Córdoba
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- Suspendida la circulación de trenes de alta velocidad con destino Córdoba por una incidencia en la infraestructura
- Muere un niño de tres años en Encinas Reales tras caer accidentalmente a una piscina
- Emacsa pone en funcionamiento las cinco fuentes y el juego infantil de agua en el parque de la Arruzafilla
- Estamos al límite por la avalancha de notificaciones de la Seguridad Social
- Aucorsa colaborará con 100 establecimientos para recargar la tarjeta del autobús
- El Ayuntamiento ya tiene a su nombre el terreno donde se construirá el nuevo parque de bomberos
- Encuentran a un hombre de 54 años muerto en el interior de una vivienda en Fray Albino