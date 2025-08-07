La ola de calor no da tregua en Córdoba: este es lo que nos espera

Un día más en aviso naranja en la capital y en amarillo en el resto de la provincia de Córdoba por las altas temperaturas. Y eso en una larga ola de calor que la Aemet prolonga, al menos, hasta el próximo miércoles. Las máximas seguirán sin bajar de la frontera de los 40 y las mínimas seguirán complicando el descanso nocturno.

Así, la previsión oficial detalla que para la jornada de hoy, jueves 7 de agosto, habrá cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna. No se descartan tormentas ocasionales por la tarde, más probables en las sierras, que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y depósitos de barro. Ligera presencia de polvo en suspensión. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en ligero ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos de componente sur por la tarde, ocasionalmente moderados.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 41º; en Lucena, entre 22º y 38º; en Pozoblanco, entre 20º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 21º y 38º.

El tiempo este viernes

Para mañana viernes, 8 de agosto, la previsión es la de una jornada con cielos poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar tormentas ocasionales por la tarde que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Temperaturas sin cambios, localmente en ascenso las mínimas. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 42º; en Lucena, entre 22º y 39º; en Pozoblanco, entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 21º y 39º.

Aquí tienes más previsiones del tiempo en la provincia de Córdoba: