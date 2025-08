La Aemet certifica la hostilidad del calor en Córdoba: sube un grado más, hasta los 43, su particular infierno

Como si no fuera suficiente con los días abrasadores que lleva soportando la provincia, Córdoba afronta hoy, martes 5 de agosto, una nueva vuelta de tuerca en esta ola de calor que parece no tener fin. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros alcanzarán este lunes los 43 grados, un grado más que en jornadas anteriores. El calor, lejos de dar tregua, eleva su apuesta y pone a prueba, una vez más, la resiliencia de los cordobeses, curtidos en mil veranos pero no inmunes al agotamiento térmico.

Y lo peor es que, según las previsiones, aún quedan varios días infernales por delante. Por ello, las autoridades sanitarias insisten en seguir sus recomendaciones: mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, utilizar ropa ligera y no descuidar la atención a menores y personas mayores. Porque, aunque Córdoba se sepa resistente, esta batalla contra el calor no se gana con orgullo, sino con precaución. El infierno continúa… y todavía puede subir algún grado más.

Previsión de la Aemet para la provincia de Córdoba / CÓRDOBA

Yendo al pronóstico concreto de hoy, se esperan cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas permanecerán sin cambios o en ascenso. Por último, los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados de componente sur.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 43º; en Lucena, entre 22º y 40º; en Pozoblanco, entre 22º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 21º y 40º.

El tiempo este miércoles

Para mañana miércoles, 6 de agosto, la previsión es la de una jornada con cielos poco nubosos, donde las temperaturas segurián sin cambios o en descenso. Por su parte, los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados de componente sur.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 41º; en Lucena, entre 22º y 39º; en Pozoblanco, entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 21º y 38º.

