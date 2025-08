Cuatro décadas de un sueño que llevó a Canarias al Edén científico: el IAC celebra su cuarenta aniversario con la mirada puesta en el TMT

Hace cuatro décadas, el sueño de un visionario se hizo realidad. Con la culminación de una construcción faraónica, la instalación de los primeros telescopios de primer nivel en las cumbres de La Palma y Tenerife, y el entusiasmo de un grupo de jóvenes, el toledano Francisco 'Paco' Sánchez celebraba cómo su obra magna cobraba vida delante de sus ojos.

Hoy, 40 años después, aquel hito en la historia de la ciencia es el que ha llevado a algunos de esos entusiastas de la astronomía y a aquellos se engancharon por el camino a celebrar este especial cumpleaños en cumbre de La Palma. Entre hierba pajonera, la suave brisa del alisio y los grandes telescopios, un centenar de personas aplaudieron la imparable trayectoria científica que ha seguido el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) desde su nacimiento oficial en verano de 1985.

La cita, a la que estuvieron invitados tanto trabajadores del IAC–que ya son más de 500 en toda Canarias–, como de las administraciones estatales e isleñas, estuvo envuelta en un halo de nostalgia, pero también de euforia por el futuro que está por llegar. "La inauguración de los Observatorios de Canarias marcó un antes y un después para la Astrofísica española", relató el director del Astrofísico, Valentín Martínez Pillet.

Ahora, la optimista perspectiva sobre la posibilidad de que el Telescopio de Treinta Metros (TMT) se instale finalmente en Canarias y los avances de la particular carrera espacial de las Islas, parecen augurar un nuevo momento trascendental en un futuro próximo.

Las autoridades descubren una placa conmemorativa por el cuarenta aniversario del IAC. / IAC

El IAC no está solo

El clima festivo y embriagador, bajo un imponente sol de verano, sirvió para afianzar una realidad: el IAC no está solo. "Contáis con el Gobierno de España para que sigáis creciendo como uno de los principales referentes mundiales en Astronomía", sentenció la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Su compromiso con la apuesta por el Astrofísico se hizo manifiesto, de hecho, el día anterior, cuando decidió hacer una oferta millonaria al consorcio del TMT para traerlo a las Islas. "Queremos convertir el cielo de Canarias en la gran reserva mundial de la Astronomía", recalcó.

En el mismo sentido se manifestó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres al considerar que los hallazgos científicos del IAC también han hecho crecer a Canarias. "Lo ha hecho con una población concienciada y orgullosa de la excelente calidad de sus cielos, y con unas administraciones que han sabido proteger, con una ley pionera, esa visibilidad única que tiene nuestro Archipiélago", sentenció.

Apoyo al sector aeroespacial

Este apoyo incondicional también se hizo patente desde las instituciones canarias. En este sentido, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, hizo alusión a la Estrategia Aeroespacial de Canarias, una "hoja de ruta" que, como sentenció, será "mucho más fácil" recorrer gracias al "liderazgo del IAC". "Su compromiso, descubrimiento, excelencia científica es ejemplo de lo que un pequeño territorio en medio del Atlántico puede aportar al mundo aprovechando su talento y su situación geográfica estratégica", recalcó el presidente autonómico. No en vano, ha sido el Astrofísico quien ha liderado los primeros proyectos que han colocado a la tecnología canaria en el espacio.

Inauguración de el Nordic Optical Telescope (NOT) en el Roque de los Muchachos / IAC

Las autoridades también tuvieron palabras para el personal del IAC al que agradecieron sus cuatro décadas de compromiso con la ciencia y con los canarios. Martínez Pillet recordó a los que están en el presente pero también a aquellos que escribieron la historia. El director del IAC hizo un guiño especial a aquellas personas que fundaron la institución desde unos endebles barracones y que marcaron el camino para llegar a construir dos de los mejores observatorios del mundo: el Observatorio del Teide, en Tenerife; y el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma; y tener tres sedes donde a día de hoy conviven unos 500 trabajadores de una treintena de nacionalidades.

Soñando con estrellas

El IAC continuará así Soñando con estrellas como ya lo hiciera su fundador. Un deseo que toma el nombre del libro en el que Sánchez recopiló decenas de anécdotas y vivencias de aquellos primeros años que, como recuerda, no fueron fáciles.

Paco Sánchez y Mery Almeida, su mujer, en uno de los telescopios del Teide. / IAC

"Como el más viejo del lugar que soy debo recordar que el IAC es hoy lo que es, gracias a los duros 25 años previos repletos de batallas contra lo establecido en aquella arcaica España de los años 60", rememoró Sánchez en un audio, ya que no pudo estar "físicamente presente" en la celebración. Sin embargo, el fundador y "jefe" del IAC aprovechó la ocasión para mandar un mensaje de júbilo desde su casa en Madrid en la que trata de sobrellevar su fibrosis pulmonar: "uno mira hacia atrás y se maravilla de la cantidad de cosas que hemos hecho juntos".

Retos de presente y futuro

Como retos de presente y de futuro, el director del IAC se refirió a los telescopios Cherenkov que se instalan en estos momentos en La Palma y que están diseñados para detectar las consecuencias en nuestra atmósfera de las explosiones más violentas que se producen en esos objetos. "Estos telescopios eran impensables hace 40 años. Hoy son una realidad en La Palma. También se están construyendo en Chile, pero —por ahora— estamos ante la mayor concentración del mundo de este tipo de telescopios", remarcó.

Las autoridades junto a los telescopios Cherenkov. / Cedida

También recordó que "los avances de la Astrofísica son de calado. Cuando se abrieron por primera vez las cúpulas en los Observatorios de Canarias, aún no sabíamos si existían planetas alrededor de otras estrellas. Hoy sabemos que sí y que son comunes, sabemos que si no los detectamos alrededor de una estrella es, probablemente, porque no contamos con la sensibilidad necesaria".

Por ello, y haciendo alusión al TMT pero también a otros grandes telescopios, insistió en que es necesario apostar por una nueva generación de telescopios que representan grandes retos tecnológicos que ya no pueden afrontarse desde un único centro de investigación como en los años 80, sino que "requieren consorcios internacionales complejos y ambiciosos como los que lideran la nueva generación de telescopios".

