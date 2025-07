El calor no remite en Córdoba en una jornada en aviso amarillo: esta es la máxima de hoy

El calor no da tregua en Córdoba y tras una noche calurosa en la que los termómetros no han bajado de los 22,3 grados en la capital hoy se rozarán los 40 grados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No obstante, mañana habrá un ligero descenso de las temperaturas antes de la llegada de una nueva ola de calor que comenzará el fin de semana.

En este panorama, la campiña cordobesa se encuentra en aviso amarillo por calor entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Así, la previsión concreta de la Aemet para la provincia en el día de hoy es de cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena. Las temperaturas se mantendrán sin cambios y los vientos serán flojos variables con intervalos de componente sur moderados por la tarde.

El tiempo en Córdoba el 31 de julio. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 39º; en Lucena, entre 20º y 36º; en Pozoblanco, entre 20º y 37º, y en Priego de Córdoba, entre 19º y 36º.

El tiempo este jueves

Para mañana viernes, 1 de agosto, el pronóstico es de cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 37º; en Lucena, entre 19º y 35º; en Pozoblanco, entre 20º y 36º, y en Priego de Córdoba, entre 19º y 34º.

