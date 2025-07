El ‘athleisure' o cómo una camiseta holgada ya no vale para ir al gimnasio

Ni rastro de aquellas camisetas de propaganda, nada de pantalones anchos ni de zapatillas con una 'vida' larga a las espaldas: ir al gimnasio o a practicar deporte al aire libre se ha convertido en una suerte de pasarela de moda que, cada vez más, exige unos 'outfits' estudiados y en no pocas ocasiones un maquillaje adaptado.

Los amantes y practicantes de la actividad física seleccionan de forma cuidadosa qué van a vestir para sudar y ponerse en forma. Pero es que la vida de la ropa deportiva se extiende más allá de las cuatro paredes del gimnasio o del circuito de carrera elegido para la ocasión, las prendas 'sport' salen del entrenamiento para colarse en otros ámbitos de la vida cotidiana. Este mix and match se conoce como 'athleisure', la tendencia que combina las piezas deportivas con otras que no lo son para crear un estilo personalizado y original.

Pero vayamos por partes. El mundo deportivo ha cambiado drásticamente. Cada vez es más difícil localizar una camiseta que quede holgada en el cuerpo que lo porta o unos 'leggings' que no sean como una segunda piel: el estilismo está completamente estudiado.

"Ya no vale usar una sudadera vieja y un pantalón cualquiera", explica la diseñadora y directora creativa de la firma Bsoul, Cocó Labbé. "La ropa deportiva adquiere mayor importancia, también evoca sensaciones", añade la creadora, quien asegura que más que de tendencias, prefiere hablar de "sentimiento de libertad a la hora de hacer ejercicio".

Pero ¿a qué se refiere la diseñadora cuando habla de libertad? pues a que sean confortables y acompañen a cuerpo en cada movimiento de la rutina deportiva, porque es bien cierto que esa camiseta de algodón que te regalaron en la peña de fiestas es maravillosa para dormir, pero quizás, tire un poco de sisa en las sesiones de pecho. "A la hora de confeccionar las prendas, me ocupo de que las costuras sean suaves y sigan la forma del cuerpo para otorgar ese sentimiento de libertad y seguridad al moverse", aclara Labbé.

La sociedad es más consciente del cuidado físico, de la importancia del deporte para mejorar la calidad de vida, "de ahí el interés por los diseños específicos para cada disciplina deportiva", añade la diseñadora de Bsoul, quien reconoce que diseñar prendas deportivas no es fácil.

Tendencias y tecnología

Las tendencias en ropa deportiva también cambian constantemente. Si el negro era el color favorito, este año se imponen los tonos neutros como el beis o el gris, así como colores luminosos como el azul pavo, el rosa, el guinda o el fucsia.

Los colores varían en función de las estaciones. "En verano prima la gama de azules, verdes esmeraldas, naranjas y rosas, mientras que en los meses más fríos se opta por grises, burdeos y marrones", cuenta la diseñadora.

Las sudaderas han pasado a un segundo plano, ahora se optan por prendas más finas y ajustadas como chaquetas con bolsillos que resultan prácticas y favorecedoras.

Los 'leggings', bien sean acampanados o ajustados al tobillo, son un básico, aportan sujeción y comodidad para la mayoría de las disciplinas y entrenamientos.

Las camisetas amplias han sido sustituidas por otras ajustadas de manga corta y cuello redondo o por tops de tejido elástico y fino ceñidos al cuerpo.

La moda deportiva ha experimentado una transformación importante gracias a la tecnología, una revolución que afecta tanto a los materiales como al diseño, ofreciendo mayor comodidad y rendimiento a los usuarios.

Los tejidos inteligentes son fundamentales en la confección deportiva. "Resulta ideal el elastano, fibra sintética que cuenta con una excepcional elasticidad y capacidad de estiramiento", explica la diseñadora, que aclara que este material ligero se puede mezclar con poliéster reciclado o algodón.

"A nuestras prendas de elastano se les añade un lavado con aloe vera que aporta suavidad", añade la diseñadora, que insiste en que es clave entender para qué disciplina es la prenda para maximizar su rendimiento.

Maquillaje para el gimnasio

Otra de las tendencias que se han colado entre entrenamiento de fuerza y 'cardio' es el maquillaje para practicar deporte. Una moda que provoca que los expertos se echen las manos a la cabeza. Aunque si bien es cierto que los componentes de los productos de belleza también han mejorado sus composiciones, también lo es que es una cuestión puramente biológica lo que hace que cubrir la piel con bases de maquillaje y otros pigmentos no sea lo más adecuado: con maquillaje, los poros están obstruidos y lo único que conseguiremos será una piel sin brillo y que salgan granitos.

En los esfuerzos físicos y los cambios de temperatura necesitamos sudar para regular la temperatura corporal, si bloqueamos la salida del sudor pueden empezar los problemas dermatológicos. Así que la mejor opción está clara, ir con la cara lavada.

Sin embargo, el hecho de que en las redes sociales los vídeos que hablan sobre cómo maquillarse para ir al gimnasio cuenten con decenas de miles de reproducciones dan una idea de cuál es la tendencia actual. Los 'Get Ready With Me Gym Edition' ("Prepárate conmigo para ir al gimnasio") son cada vez más habituales. En estos tutoriales la 'influencer' de turno muestra qué maquillaje utiliza para ir a entrenar.

Para aquellas personas que salir de casa sin maquillaje sea algo impensable, la alternativa a los productos cubrientes pueden ser las llamadas BB cream o CC cream que aportan algo de color a la cara pero que no son tan densas y un toque de máscara de pestañas. Y eso sí, siempre que se vaya a hacer deporte al aire libre, un buen protector solar es esencial.

Suscríbete para seguir leyendo