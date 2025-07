"La paciencia tiene un límite": Emoción y denuncia en la primera manifestación contra Mazón en Catarroja

Ernesto Martínez lleva, en su silla de ruedas eléctrica, un cartel con las fotos y los nombres de su hermana Elvira y su sobrina, Elisabeth. Las perdió el 29 de octubre y todavía no ha asumido su ausencia. Pero aún menos lo ha hecho su sobrino de 19 años, que perdió a la vez a su madre y a su hermana. Sobre lo que le diría al president Mazón, lo tiene claro: “que dimita y convoque elecciones”. “No es mi president”, concluye.

Es una muestra de dolor y reivindicación, esta vez en la zona cero de la dana, en el epicentro de la destrucción en Catarroja, el barrio de las Barracas. La paciencia se acaba y la salud mental se resiente, pero seguirán reivindicando, como lo han hecho hoy 1.500 personas. Víctimas de la dana, organizaciones sociales y sindicales y vecinos de la zona cero y de muchas otras localidades se han reunido este martes en la novena manifestación contra la gestión del Consell, la primera fuera de València. Este 29 de julio se cumplen nueve meses de la dana que, el pasado 29 de octubre, dejó 228 personas muertas en la provincia de Valencia. Las obras avanzan, se recuperan las calles y los puentes, los comercios y las casas, pero las vidas de los familiares de las víctimas siguen suspendidas, a la espera de que las administraciones asuman sus responsabilidades, de que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, dimita. "La paciencia tiene un límite", advierten las asociaciones.

Y con ese lema, 'Mazón, dimissió', han vuelto a salir a la calle, entre el reconstruido parque de las Barracas de Catarroja y las calles que se llenaron de fango y agua, y aseguran que no piensan dejar de hacerlo. Si poco después de la tragedia los vecinos del barrio de Les Barraques se preguntaban quién acudiría a la zona arrasada cuando los focos abandonaran la zona cero. Ahora tienen la respuesta: víctimas y afectados de la dana en este y otos muncicipios, pero también vecinos y vecinas de València y otras localidades. La cita de este 29 ha servido para elevar el tono contra el Consell. "No nos avisaron y por eso no olvidamos ni perdonamos ni lo vamos a hacer nunca", ha destacado la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez.

La reunión con Feijóo que mantendrá mañana la Asociación de Damnificados Dana- Horta Sud ha centrado alguna de las preguntas de la prensa. “Yo no valoro lo que hacen otras asociaciones, pero nosotros no hemos solicitado esa reunión”, ha destacado Álvarez. Ellos, dice, no se reúnen con partidos políticos, solo a petición de estos, como en Bruselas. “Intentamos acercarnos al Partido Popular nacional el 14 de marzo y cuando salimos teníamos enfrente agentes antidisturbios”, ha denunciado. La única cosa que esperan de Mazzón es que dimita y vaya a prisión. “Si solo cumpliera un año por cada uno de las víctimas, no tendría vida suficiente para cumplirlos”. El tono ha sido más duro que en otras ocasiones y Álvarez lo sabe. “Las familias estamos cansadas, y yo soy portavoz de esas familias”. Las familias a las que “la salud mental tiene un límite, y ya está está fallando a todos, menos a él”. “¿Qué tipo de persona es, que él cada día está mejor, cada día está más sonriente, cada día tiene mejor aspecto?”, se ha preguntado.

Primera vez en la zona cero

La novena manifestación contra la gestión del Consell presidido por Carlos Mazón durante la dana se ha celebrado por primera vez fuera de sus recorridos habituales en la capital. En concreto, en la zona cero, en Catarroja, ha acogido la protesta convocada por Acord Social Valencià que, cada día 29, reclama la dimisión del president y el esclarecimiento de las responsabilidades. La elección no es casual: no solo es una de las localidades de la zona cero más golpeadas por la tragedia, y con más fallecidos, sino que será la sede en la que continúe el proceso judicial, tras la decisión de que el juicio por las muertes durante la riada se traslade a la rehabilitada sede judicial en este municipio. La labor de la jueza ha sido no solo loada en los parlamentos -"nos da aliento para seguir", ha afirmado Rosa Álvarez", sino incluso protagonista de pancartas. "Todos somos Nuria", indicaba una de ellas.

Vuelven a ser más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana, junto con las asociaciones de víctimas de la dana y los comités locales emergencia y reconstrucción, los que han convocado esta manifestación, que ha comenzado a las 19 horas del Parque de las Barracas de Catarroja y su recorrido termina en la plaza de la Llotgeta. El acto ha comenzado con acciones para homenajear a las víctimas y al voluntariado que ayudó tras las inundaciones, con la plantación de un olivo, la confección de un mural y el canto de las tradicionales 'albaes'. Es la primera de las manifestaciones en las que ha habido también música: la de los cantantes valencianos Pau Alabajos -que ha cantado una canción sobre el accidente de metro del 3 de julio de 2006 por los "paralelismos" con la dana, La María, Miquel Gil y Tomàs de los Santos.

Catarroja aplaude

Con gritos de “queremos justicia para nuestros muertos” y “no son muertos, son asesinados”, y pancartas con frases como “- Mentiras, + Justicia, asesinos”, la manifestación ha salido del parque en dirección a la plaza de la Llotgeta de Catarroja, por el interior del municipio. La manifestación ha avanzado, con el sonido del tabal y la dolçaina a la cabeza, por el carrer de la Font de Catarroja. A su paso se ha encontrado con vecinos y vecinas que se han colocado a ambos lados de la calle para ver pasar la marcha. Al paso de la pancarta prinicipal y ante los gritos de “no volem un assasí de president”, ha habido aplausos. Los vecinos corean los lemas, aplauden y graban. Desde los balcones, algunos incluso se emocionan.

Antes de la llegada de la manifestación a la plaza de la Llotgeta, punto final de la marcha, ya había varias decenas de vecinos y vecinos llenando la plaza y esperando a la cabecera. Pero el recibimiento de la pancarta principal se ha hecho con el sonido de la alarma del sistema ES-Alert, el que sonó tarde, denuncian desde el primer momento, a las 20.11, cuando las personas muertas ya eran varias. A esa misma hora es cuando ha sonado hoy, justo cuando las víctimas entraban a esta céntrica plaza de Catarroja.

"No perdonaremos nunca"

Después, han tenido lugar los parlamentos. El de Rosa Álvarez ha sido, como en sus declaraciones previas, muy crítico con el Consell de Mazón. "No olvidaremos ni perdonaremos nunca", ha dicho. Pero también ha destacado la solidaridad, que "nos hace pueblo", ha dicho. Por su parte, Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana 29 de octubre de 2024, ha agradecido que los manifestantes hayan "levantado la voz y la memoria". "No olvidamos las 228 vidas que se perdieron el 29 de octubre de 2025, muertos evitables provocados por la negligencia del Consell", ha denunciado. También ha citado datos según los cuales una de cada tres personas afectadas tiene estrés postraumático. "Las víctimas lo son de maneras diferentes, tenemos diferentes historias, ideologías y pensamientos diversos, pero hay más realidades que nos unen a todos", ha concluido.

Desde los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción, han destacado la "desobediencia civil" de las personas que cruzaron puentes "desobedeciendo a la Policía para apoyar" en la zona cero, los voluntarios. "Gracias por llenar nuestros pueblos de esperanza y vida", ha añadido.

Suscríbete para seguir leyendo