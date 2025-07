¿Hasta cuándo seguirá la tregua térmica? Córdoba aguanta un día más lejos de los 40º

"No hace ni calor", se escucha comentar a muchos cordobeses cuando se encuentran con sus vecinos o se reúnen con amigos y familiares. No es que no haga calor como tal, sino que unas temperaturas, por ejemplo, como las vividas ayer, con máximas de 35,6º y mínimas de 16,4º en la estación del aeropuerto, permiten afrontar con bastante holgura una semana que está siendo plácida en lo térmico.

Obviamente, la pregunta que muchos se hacen es... ¿Hasta cuándo durará esta tregua climática? En realidad, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) marca simplemente un leve aumento de las temperaturas hasta llegar al pico de los 40º a finales de la próxima semana, aunque, cuando se trata de seis o siete días vista, muchas cosas pueden cambiar.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

En todo caso, aferrados al ahora y a unas temperaturas bastante livianas, de momento, para lo que acostumbra un final de mes de julio, nos centramos ya en el pronóstico diario. La Aemet prevé para hoy domingo, 20 de julio, cielos despejados. Temperaturas sin cambios. Vientos de componente oeste, flojos con intervalos moderados. No hay avisos por calor ni tormentas en la provincia.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 37º; en Lucena, entre 19º y 33º; en Pozoblanco, entre 15º y 31º, y en Priego de Córdoba, entre 17º y 33º.

El tiempo este lunes

Para mañana lunes, 21 de julio, la previsión es de cielos despejados. Temperaturas sin cambios, salvo máximas en ligero ascenso en el norte de la provincia. Vientos de componente oeste, flojos con intervalos moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 37º; en Lucena, entre 18º y 34º; en Pozoblanco, entre 15º y 33º, y en Priego de Córdoba, entre 17º y 34º.