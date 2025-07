Alerta por la venta de productos falsos para combatir el envejecimiento: este es el último aviso de Sanidad

La falsificación de tratamientos utilizados en medicina estética no cesa. Los profesionales llevan tiempo advirtiéndolo. En apenas unos días, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido dos comunicaciones de unidades falsificadas de implantes de relleno que se usan para combatir las arrugas. La última advertencia es de este mismo viernes. La Agencia que depende del Ministerio de Sanidad ha informado que recibido una comunicación de las autoridades sanitarias de Suecia sobre la detección de varias unidades falsificadas del implante de relleno 'Sculptra' en su frontera.

Se trata de un producto compuesto por ácido poliláctico, un material reabsorbible y biodegradable que estimula la producción natural de colágeno en la piel y, en medicina estética, se usa para suavizar las líneas de expresión del rostro. La AEMPS ha informado que la investigación realizada a nivel europeo ha confirmado que los implantes de relleno 'Sculptra' con números de lote A6108 y A00203, procedentes de la empresa Shenzen Baishiao Technology Co. Ldt (Hong Kong, China), son falsificados. En el etiquetado figura un marcado CE acompañado del número 0344 correspondiente al organismo notificado Dekra Certification B.V. (Países Bajos).

Fuera de España

La Agencia detalla que no ha recibido información que indique específicamente que las unidades falsificadas de dichos implantes, fabricados por Q-Med AB (Suecia) se encuentran en el mercado español, donde los comercializa la empresa Laboratorios Galderma S.A. No obstante, pueden haber sido comercializados a través de canales de venta no reglamentarios, asegura la AEMPS. El producto original cuenta con un certificado de marcado CE emitido por el organismo notificado Dekra Certification B.V. (Países Bajos) con número de identificación 0344, que figura en el etiquetado, explica la Agencia.

La nueva información de la AEMPS se suma a otra realizada hace apenas unos días. En este caso, tenía conocimiento, a través del distribuidor en España Abbvie Spain S.L.U., de la presencia en el mercado nacional de unidades del implante de relleno falsificado Juvederm Ultra 4. Es un implante inyectable de ácido hialurónico también diseñado para tratar arrugas y pliegues profundos en la piel, así como para aumentar el volumen en áreas como los labios, mejillas y mentón. La investigación realizada por la Agencia confirmaba que este implante se adquirió a través una página de Instagram.

Lugares no certificados

En febrero, la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) lanzaba 'Tu cara ya no me suena', una potentísima campaña divulgativa que busca proteger al paciente de la mala praxis. Entonces, los médicos denunciaban que, en España, el 65% de los procedimientos estéticos se realizan por perfiles no médicos y en lugares no certificados. En peluquerías, en pisos clandestinos, en trastiendas de zapaterías, en cafeterías...

Los médicos han alertado de mafias que se mueven por toda España y trafican con productos, como el bótox, procedentes del mercado negro

Alertaban también de la existencia de mafias que se mueven por toda España y trafican con productos, como el bótox, procedentes del mercado negro y que carecen de trazabilidad. "Es un nuevo tipo de delincuencia", señalaban los médicos. En esos días, Interior daba a conocer que la Guardia Civil, en una operación conjunta con Agencia Tributaria, había desarticulado una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de medicamentos y productos sanitarios ilegales relacionados específicamente con la medicina estética.

Entre los compradores de estas sustancias se encontraban diversas clínicas de estética legalmente establecidas y otras clandestinas, además de personas que ejercían este tipo de labores de medicina sin titulación oficial. En España, como en otras partes de Europa, es fácil adquirir materiales exclusivos de la medicina estética a través de canales ilegales, de ahí el preocupante incremento de procedimientos realizados en centros no certificados, aseguraban los especialistas.

¿Qué es la medicina estética?

Un estudio de percepción independiente impulsado por la SEME en aquellos días, aportaba datos relevantes que avalaban esa inquietud que tienen los profesionales por la mala praxis en la era de la desinformación. Por ejemplo, el 22% de la población española no sabe qué es la medicina estética y solo un 7% de los entrevistados conoce que procedimientos como la infiltración de neuromoduladores o los láseres son de uso exclusivamente médico.

Imagen de recurso de una paciente en consulta / FREEPIK

El mismo sondeo indicaba que hasta un 15 % de las primeras visitas registradas en la SEME son pacientes que llegan con efectos adversos que han aparecido por intervenciones realizadas en este tipo de establecimientos no cualificados, entre los que se han llegado a encontrar trastiendas de zapaterías.

Suscríbete para seguir leyendo