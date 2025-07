El sérum para verano que reduce un 58% de las arrugas en 28 días

Su fórmula es exclusiva, se fabrica de una manera muy diferente al resto de cosméticos del mercado y es así como consigue una eficacia que ha enamorado a todo el país. Durante estos cinco años, el Serum Origin ha conseguido posicionarse entre los más elegidos del país por conseguir una reducción del 58% de arrugas y un 48% de su longitud. Su precio habitual es de 115€ pero solo durante los próximos 3 días, hasta el 19 de julio, este producto se podrá encontrar con un descuento de un 66%, lo que deja el producto por debajo de los 40€.

Encontrar un artículo de una calidad tan buena y a un precio tan bajo como este es realmente difícil en los tiempos que corren. Sibari Republic ha decido rebajarlo tanto porque después de revisar el almacén, ha encontrado algunas cajas con pequeños desperfectos estéticos como alguna abolladura, rayón o golpe que impide su venta normal. "Haciendo el inventario pudimos ver que había algunos productos que debido al transporte urgente se han visto dañados estéticamente. Sabiendo que el producto final se encuentra en perfecto estado y que solo estaban dañados por fuera, nos daba una pena tremenda tener que deshacernos de ellos. Así que, hemos reducido al máximo su coste, para darles salida y que todo el mundo tenga la oportunidad de probarlo", ha explicado la directora de la marca Itziar Beitia.

Como cuenta Beitia, la calidad que ofrece este producto es casi inmejorable. Para poder conseguir un producto de este calibre, hace falta contar con un equipo muy preparado y seguir unos estrictos protocolos para fabricarlo sin ningún tipo de error. Sibari Republic lo sabe muy bien y por ello, han creado una técnica propia a la que llaman Slow Manufacturing Process, que consiste en realizar cada lote de producto en pequeñas unidades, respetando los tiempos de agitación y controlando al detalle las temperaturas para que los activos no se vean dañados. Su forma de fabricación no tiene nada que ver con la forma en la que lo hace la competencia. Es así como consiguen que sus productos sean realmente eficaces y que lo resultados se puedan ver en menos de un mes. Este sérum innovador, se podrá encontrar a 39€, únicamente durante 3 días, del 16 al 18 de julio, y habrá unidades limitadas del mismo.

No es la primera vez que este producto se agota en tienda en horas y, además, a precios superiores, por lo que habrá que estar rápidos para no perder la oportunidad de poder comprarlo a este irrepetible precio. Lo que más triunfa después de estos resultados tan increíbles reduciendo arrugas es lo rápido que se absorbe y lo bien que deja la piel nada más la toca. Y es que este sérum no solo rellena arrugas, también hidrata la piel en profundidad desde la primera gota.

Colas de hasta dos horas para poder conseguir un ejemplar de este sérum / Sibari Republic

La mejor opción de verano

Algunos pensarán que para que actúe tan bien y tan rápido tendrá una textura muy espesa. Pues no. Este sérum es muy ligero, cuenta con una textura de tipo gel que se absorbe nada más toca la piel y, además, no deja nada de sensación de pegajosidad, por lo que es ideal para los días de verano en los que la piel se ve deshidratada y sin vida, ya que le devuelve la jugosidad perdida por el exceso de sudoración y hace que la piel esté joven y sana.

Lo mejor de todo es que este producto que ofrece tantos beneficios se puede encontrar a tan solo 39€. Solo por tener la caja rayada no es razón suficiente para no elegirlo. Además, está fabricado 100% en España, por científicos de primer nivel que trabajan cada día para ofrecer productos innovadores como este, que hacen que sus rutinas sean más sencillas y mucho más efectivas. No hay que perder la oportunidad de comprar un producto de alta gama por 39€, visitando su web antes del 18 de julio.