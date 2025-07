Compás de espera en Córdoba, aunque la Aemet avisa: el descenso térmico sigue lejano

Córdoba vivió este sábado una jornada de cierto asueto en lo térmico, puesto que la máxima no pasó de los 38,5 grados durante la tarde y, en la pasada madrugada, la mínima, aunque elevada (21,3º), no fue más alta que otras vividas en el pasado mes de junio. Precisamente, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirmó recientemente la importante anomalía térmica del pasado mes, con entre 4 y 5 grados por encima de la media. Y, en los próximos días, el calor seguirá siendo la tónica dominante.

No obstante, magro es el consuelo con el que los cordobeses se conforman en estos veranos cada vez más intensos en cuanto a temperaturas se refiere, y no está previsto que el termómetro supere con holgura los 40º en las próximas horas ni días. El compás de espera sigue abierto y la pregunta que muchos se hacen es: ¿viviremos en julio algunos días con temperaturas más o menos agradables? De momento, en el corto plazo, no se espera el ansiado descenso térmico, aunque en el horizonte se abre una posibilidad, eso sí, en todo caso, para finales de la próxima semana.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Mientras tanto, hoy domingo, 6 de julio, la previsión es de cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos de componente oeste.

Mapa de la Aemet con los avisos amarillos de Sierra Pedroches y Campiña cordobesa, hoy domingo, 6 de junio. / Aemet / X

Este domingo, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 39º; en Lucena, entre 20º y 36º; en Pozoblanco, entre 20º y 38º, y en Priego de Córdoba, entre 19º y 36º.

El tiempo este lunes

Este lunes, la previsión de la Aemet es de cielos despejados, con nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos flojos del suroeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 41º; en Lucena, entre 23º y 38º; en Pozoblanco, entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba, entre 21º y 38º.