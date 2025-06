Tercer día de aviso naranja en Córdoba: estos son los únicos pueblos que se libran del riesgo por el calor

Suele decirse que no hay dos sin tres y Córdoba se ha propuesto cumplir esa máxima. La mayor parte de la provincia vuelve a encontrarse en riesgo por las altas temperaturas. En la capital y en la campiña es ya el tercer día consecutivo en aviso naranja. Se espera que los termómetros alcancen los 40 grados. Y las temperaturas no distarán mucho tampoco en el norte de la provincia, donde el aviso es amarillo. Es decir, existe riesgo, aunque no tanto como en la zona central de Córdoba.

La jornada estará acompañada de nubosidad de evolución diurna, con cielos poco nubosos que tenderán a despejarse. El viento tampoco soplará demasiado, aunque ocasionalmente podría hacerlo de forma moderada. Pero toda la atención está en los termómetros. Córdoba ha vuelto a pasar una noche tropical, con temperaturas que no han bajado de los 20 grados y que, a medianoche, seguían por encima de los 32 grados. El pico, ayer, se alcanzó por la tarde: 41,2 grados.

Avisos por el calor en Córdoba este sábado. / Aemet

Solo algunos pueblos de Córdoba escapan, este sábado, del riesgo por calor que afecta a buena parte de Andalucía y del país. El aviso naranja se extiende también a la zona central de Jaén. En Córdoba, no hay aviso activo para la zona sur, desde Montilla hasta Lucena. Los pueblos de la Subbética, y alguno más, por tanto, son los únicos que se libran.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 24º y 40º; en Lucena, entre 23º y 37º; en Pozoblanco, entre 22º y 37º, y en Priego de Córdoba, entre 23º y 36º.

El tiempo este domingo

Para el domingo, la tónica es la misma: cielos poco nubosos y altas temperaturas. Eso sí, el calor bajará ligeramente, no más de un grado en las máximas y en las mínimas se estima, y eso hace que el aviso, en vez de naranja, sea amarillo para mañana. Y como acaba la semana, comenzará la siguiente, con un aviso amarillo que podría ser el último. ¿Y después? Si las previsiones no fallan, el calor dará una tregua con una considerable caída de las temperaturas desde el martes.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 23º y 39º; en Lucena, entre 22º y 37º; en Pozoblanco, entre 22º y 36º, y en Priego de Córdoba, entre 23º y 37º.