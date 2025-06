Santiago contra los Franco: la grieta que retrasó ocho años la devolución de las estatuas del Mestre Mateo

Tras un largo periplo judicial, las dos estatuas atribuidas al Mestre Mateo que poseía la familia Franco volverán a ser propiedad del Concello de Santiago. El Tribunal Supremo (TS) acaba de dar la razón al consistorio que reclamó su devolución en noviembre de 2017, con Martiño Noriega en la Alcaldía. Tanto el juzgado de primera instancia en febrero de 2019, como la Audiencia Provincial de Madrid en diciembre de ese mismo año habían fallado a favor de los herederos del dictador. Pero ahora el Supremo considera probado que las dos estatuas anteriormente identificadas como Isaac y Abraham son las mismas que el Ayuntamiento compostelano adquirió en 1948 al Conde de Ximonde.

Los otros dos tribunales habían desestimado la reclamación del Consistorio compostelano al considerar que las estatuas –que las últimas investigaciones consideran se corresponden con Ezequiel y Jeremías– "no estaban adecuadamente identificadas". Pero el TS admitió un recurso extraordinario del Concello que señalaba que se había producido un "error patente" al valorar las pruebas. Las sentencias anteriores se sustentaban en que no aparecía en ninguna de las estatuas una fractura que recogía un artículo citado en el informe pericial que sustentaba la adquisición de las obras por el Consistorio compostelano. Sin embargo, el Supremo encontró la grieta sin mayor dificultad. "En el examen de las fotografías, se observa a simple vista que una de ellas tiene una fractura precisamente a media pierna y con dirección ligeramente longitudinal", apunta. "Se ha producido un error patente en la valoración de la prueba porque la identificación de las estatuas reivindicadas como las que están en poder de los demandados es clara y se desprende sin lugar a duda de los documentos aportados", añade.

El origen de las piezas

Las dos esculturas en disputa durante los últimos ocho años estaban originalmente ubicadas en la obra cumbre del Mestre Mateo, el Pórtico de la Gloria. Esculpidas entre los siglos XII y XIII, la sentencia las describe como "dos estatuas sedentes, con largas barbas, que sostienen sendas cartelas desplegadas y visten el manto y túnica habituales en las figuras medievales". Junto a otras piezas del Pórtico se retiraron siglos después de su emplazamiento original. En 1948 el Conde de Xismonde, con Pazo en Vedra, se las vendió al Ayuntamiento compostelano y la compra quedó registrada en escritura pública el 4 de junio de ese año. Según la demanda del Concello, en una visita realizada al Pazo de Raxoi en 1954 "la esposa del general Franco mostró interés por ellas al alcalde, quien movido por el deseo de complacer a la esposa del jefe del Estado, por vía de hecho, sin adoptar acuerdo alguno, envió las estatuas al Pazo de Meirás, residencia de verano de la familia Franco". Los herederos del dictador rechazaron en los procesos anteriores esta versión y subrayaron que "por transmisión oral de su familia" sabían que Francisco Franco y Carmen Polo habían comprado "las estatuas a un particular a través de un anticuario".

Día histórico

"Es un día muy importante, un día grande para Santiago y para el conjunto de Galicia porque se hace justicia", subrayó el jueves la alcaldesa Goretti Sanmartín, tras confirmar que el Ayuntamiento había recibido ya la resolución del Supremo sobre las estatuas. Tras recalcar, la "larga lucha" para recuperar estas dos piezas del patrimonio de los compostelanos, Sanmartín puso además en valor el trabajo del personal municipal y especialmente de la Asesoría Jurídica en la reivindicación ante la justicia. "Una lucha en que la sociedad civil y las personas que trabajan en memoria histórica denunciaron y dieron pruebas de como el patrimonio de la familia Franco fue conseguido con base en el espolio", añadió.

"Regeneración democrática"

La tenienta de alcaldesa, María Rozas, también celebró la resolución del TS. "Cuando el Gobierno de Compostela Aberta y el alcalde Martiño Noriega iniciamos el proceso para recuperar las esculturas del Mestre Mateo, sabíamos que la razón y que la ley estarían de nuestro lado", apuntó. "No sólo se trata de recuperar las piezas del Pórtico, es también evidenciar que la familia Franco no puede seguir privatizando los bienes públicos, no puede seguir patrimonializando lo que es de todos, como aún siguen haciendo", recriminó Rozas, quien deseó que "ojalá después de esta sentencia vengan muchas más y ojalá sea la primera de muchas, por regeneración democrática y por justicia".