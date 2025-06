El calor se atrinchera en Córdoba: las máximas no se apean de los 40 grados

El calor tiñe de naranja el mapa de Córdoba, misma tonalidad que el aviso meteorológico declarado por la Agencia Estatal de Meteorología por riesgo de altas temperaturas. Segundo día en alerta, y no será el último. Hasta la jornada de mañana no se prevé que se rebaje el nivel, lo cual no implica que vayan a rebajarse las temperaturas, pues la provincia seguirá estando en nivel de riesgo. En concreto, el parte de la Aemet para hoy, viernes 20 de junio, es calcado al de ayer, es decir, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna y sin descartar chubascos tormentosos. De nuevo, la agencia estatal avisa de que habrá polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro. Y si ayer se sufrió por la calor, los cordobeses volverá a sentir en su piel el calor abrasador de los 40 grados de máxima que se alcanzarán también hoy. La Aemet es bastante lacónica a la hora de fijar su previsión: "temperaturas con pocos cambios". Por otro lado, los vientos serán flojos y variables, ocasionalmente moderados de componente oeste y no se descartan rachas muy fuertes asociadas a alguna tormenta puntual.

Previsión del tiempo para Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 24º y 40º; en Lucena, entre 24º y 38º; en Pozoblanco, entre 24º y 38º, y en Priego de Córdoba, entre 24º y 38º.

El tiempo este sábado

Mañana sábado, 21 de junio, los cordobeses experimentarán un deja vú o día de la marmota. Es decir, tendrán la sensación de estar viviendo en un bucle (en el plano meteorológico). El día será igual, con cielos poco nubosos o despejados y nubosidad de evolución diurna. Polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados del suroeste... Nada nuevo sobre el infierno abrasador de otra jornada marcada por el nivel naranja por las altas temperaturas, que se situarán en Córdoba entre 24º y 40º; en Lucena, entre 23º y 37º; en Pozoblanco, entre 22º y 37º, y en Priego de Córdoba, entre 24º y 36º.