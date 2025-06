La Aemet ante los 40 grados en Córdoba: las mínimas seguirán subiendo y "sin cambios" en las máximas

El calor no da tregua. Todo lo contrario, ha iniciado un asedio a Córdoba y provincia, que afronta hoy, jueves 19 de junio, una jornada marcada por el aviso naranja por altas temperaturas, donde se espera que el termómetro alcance los 40 grados. Esta situación se repetirá a lo largo del fin de semana, por lo que todos los protocolos de seguridad están activados para hacer frente al envite de las altas temperaturas. El servicio de emergencias 112 avisa sobre los riesgos de realizar actividades físicas en las horas de máxima exposición solar para evitar los golpes de calor.

En concreto, el pronóstico de la Aemet para hoy es de cielos con intervalos nubosos, con nubes altas. Esa nubosidad de evolución diurna en las sierras podría ocasionar chubascos tormentosos ocasionales. Por otro lado, no se descarta que haya en varias zonas polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro. Y lo que todos temen, la temperatura seguirá su escalada, con las mínimas en ascenso y sin apenas cambios o en ligero descenso en las máximas. Los vientos serán flojos variables, sin descartar que se produzcan rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

Predicción en Córdoba / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 23º y 40º; en Lucena, entre 24º y 38º; en Pozoblanco, entre 24º y 37º, y en Priego de Córdoba, entre 25º y 38º.

El tiempo este viernes

Mañana viernes, 20 de junio, la previsión de la Aemet es calcada a la de la jornada de hoy. No se espera cambio alguno, por lo que seguirán los cielos poco nubosos o despejados, habrá nubosidad de evolución diurna, acompañada de chubascos tormentosos, así como polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro. Y lo peor de todo, las temperaturas no experimentarán ningún cambio. Los vientos se flojos y variables, ocasionalmente moderados de componente oeste y no se descartan rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 24º y 40º; en Lucena, entre 24º y 38º; en Pozoblanco, entre 24º y 38º, y en Priego de Córdoba, entre 24º y 38º.