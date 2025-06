Felipe VI se pone en Murcia a los mandos del avión Pilatus, con el que se formará Leonor

El rey Felipe VI voló este sábado en el avión de formación del Ejército del Aire Pilatus PC-21, con el que se formará la princesa Leonor en la Academia General del Aire (AGA). Así lo hizo en su visita al festival ‘Aire 25’ que acoge San Javier (Murcia) para celebrar los 40 años de la Patrulla Águila, donde el monarca, ataviado con mono de vuelo, montó en la aeronave acompañado por un instructor de la academia, el comandante Guzmán, quien pilotó durante unos 45 minutos junto a Felipe VI.

El Pilatus sustituyó al C-101 como avión de entrenamiento del Ejército del Aire hace tres años, si bien es este domingo la última oportunidad de verlo en vuelo pilotado por los miembros de la Patrulla Águila. Precisamente, Felipe VI se formó con el 101 en su etapa en la AGA entre los años 1987 y 1988, mientras que este sábado ha tenido la oportunidad de comprobar de primera mano la nave con la que lo hará su hija. La princesa de Asturias se incorporará en septiembre a la base para continuar su formación militar en los tres ejércitos nacionales.

El capitán Belmonte, uno de los instructores de la Patrulla, apuntó que el Pilatus es "uno de los mejores aviones" que hay actualmente para formar pilotos militares, y lo ha descrito como "ágil". «Es divertido volar con él», añadió.

Felipe VI aterrizó sobre las cuatro menos veinte de la tarde en la base del Mar Menor, donde fue recibido a pie de pista por las autoridades militares locales, con las que mantuvo un encuentro de trabajo antes de ponerse a los mandos del Pilatus. Para conocer la nave antes de montar el monarca practicó en un simulador.

El coronel director de la Academia General del Aire y del Espacio, Luis Felipe Asenjo, quien también recibió al monarca vestido con el mono de vuelo, celebró que "es un honor y una satisfacción que venga a conocer nuestro sistema de enseñanza, el sistema de entrenamiento que tenemos para formar a los alumnos y que trabajamos todos los días".

Sobre la incorporación de la princesa de Asturias en tan solo unos meses aclaró que «se va a convertir en una alférez de cuarto curso, exactamente igual que sus compañeros, y va a realizar los estudios que hace una alférez de cuarto curso con sus mismos créditos y formación que tiene que hacer. Va a utilizar el año que tiene para incorporar sus conocimientos en nuestra institución, conocer a sus compañeros y ser una más de los aviadores que formamos aquí. Es un curso adecuado para ella y la vamos a tratar de forma que ella se encuentre a gusto y que cursa las asignaturas que tiene que cursar para convertirse en oficial del Ejército del Aire".

El general Francisco Braco, Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, aseguró que España va a volver a tener una patrulla acrobática, pero "no me agobiéis, dadme tiempo", bromeó. El general Braco quiso puntualizar las causas de la disolución de la patrulla encargada de pintar la bandera nacional en el cielo de Madrid los 12 de octubre. "Ahora mismo vamos a disolver la patrulla Águila debido a la obsolescencia del material, con los Pilatus estamos ensayando pero la patrulla es otra cosa, porque los pilotos que están volando el C-101 no se bajan de él, se suben a los Pilatus y hacen todas esas maniobras, tienen que ensayarlas y practicarlas".

Felipe VI, este sábado a los mandos del avión de entrenamiento Pilatus, con el que se formará su hija Leonor. / Iván Urquízar

"Cuando el C-101 era el avión de escuela, los profesores eran profesores y volaban en la patrulla. Ahora, los pilotos que vuelan en la patrulla solo se dedican a volar la así", puntualizó.

Además de pilotar, el rey tuvo la oportunidad de ver de cerca la exposición estática de aviones que congregó a miles de personas en San Javier dentro de este festival Aire 2025, que continúa este domingo con la exhibición aérea y a la que también asistirá el monarca.