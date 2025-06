Córdoba entreabre la 'puerta del infierno' y atisba sus primeras noches tropicales aún en primavera

No, aún no estamos en aviso amarillo por altas temperaturas, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé activarlo mañana. No, aún no hemos pasado una noche tropical, ya que esta pasada madrugada el termómetro bajó hasta los 16,9º en el medidor del aeropuerto, en concreto, a las 08.00 horas. Y no, aún no han regresado los 40 grados de máxima. Pero todo ello llegará, además en los próximos días, según el pronóstico de la Aemet, que deja a Córdoba y a buena parte de su provincia ante lo que, simbólica y figuradamente, podríamos definir como 'las puertas del infierno', cuando aún nos encontramos oficialmente en primavera -el verano llegará la semana que viene-.

Mientras tanto, aprovechando las últimas tardes por debajo de los 40º y esperando que la siguiente noche no sea de 20º de mínima, como apunta la Aemet, los cordobeses se aferran al pronóstico de hoy sábado, 14 de junio, que, aunque mantiene el crecimiento inexorable de las temperaturas, lo deja aún en el entorno de los 38º. En concreto, la Aemet prevé para las próximas horas cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Polvo en suspensión. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste durante las horas centrales.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 37º; en Lucena, entre 21º y 35º; en Pozoblanco, entre 18º y 36º, y en Priego de Córdoba, entre 21º y 34º.

El tiempo este domingo

Mañana domingo, 15 de junio, habrá cielos poco nubosos o despejados, salvo nubosidad de evolución en la Subbética, donde no se descartan algunos chubascos en las sierras. Temperaturas sin cambios significativos. Vientos flojos variables. Además, la Aemet ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa, donde se sitúa la capital.

Aviso amarillo este domingo, 15 de junio, en la Campiña cordobesa. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 38º; en Lucena, entre 21º y 35º; en Pozoblanco, entre 18º y 37º, y en Priego de Córdoba, entre 21º y 34º.