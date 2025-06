Chaparrón y caída drástica de las temperaturas en Córdoba: ¿Cuánto durará esta situación climática?

Los cielos encapotados anunciaban lo que no ha tardado en llegar: el chaparrón. Córdoba vive una jornada de miércoles atípica para la mitad de junio, con una caída drástica de las temperaturas y un aviso amarillo que no, no es por el calor, sino por las precipitaciones. En las primeras horas del día ya se han sentido las primeras tormentas, que han dejado lluvias cortas pero intensas.

Cierto es que Córdoba había amanecido con charcos porque, de madrugada, han caído algunas gotas. Según los registros de la Aemet, apenas 0,8 litros a las 1.00 horas. La pregunta es: ¿Hasta cuándo lloverá y hasta cuándo durará este respiro que el calor está dando a Córdoba en mitad de junio?

El tiempo en Córdoba. / Córdoba

La previsión de la Aemet es que esas nubes que cubren el cielo en la provincia vayan disipándose a medida que avanza el día y ya, en la segunda mitad del jueves, dejen paso al sol. Eso sí, toda la semana podría estar marcada por una baja nubosidad que, como en días previos, puede hacer que aumente la sensación de bochorno.

En cuanto a las lluvias, no se prevé que tengan incidencia más allá de las 12.00 horas. Pero ojo, que hasta entonces esos chubascos pueden estar acompañados de depósitos de barro. El aviso amarillo se extiende a toda la provincia, desde Los Pedroches hasta la Subbética, así como a Cádiz y buena parte de las provincias de Málaga y Sevilla.

El aviso amarillo en la provincia de Córdoba. / Córdoba

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 30º; en Lucena, entre 17º y 28º; en Pozoblanco, entre 18º y 28º, y en Priego de Córdoba, entre 18º y 28º.

El tiempo este jueves

Para este jueves la situación será diferente. Los termómetros subirán un poco, aunque seguirán bastante por debajo de los registros máximos alcanzados en las últimas semanas, y los cielos, que en la primera parte del día podrían mantenerse nubosos, tenderán a despejarse. Para la próxima jornada ya no se espera lluvia.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 34º; en Lucena, entre 15º y 29º; en Pozoblanco, entre 14º y 31º, y en Priego de Córdoba, entre 15º y 29º.